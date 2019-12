Os primeiros desafios de 2020

As duas primeiras disputas oficiais de 2020 serão o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. O primeiro, tido e havido como menos qualificado; o segundo entendido como mais exigente. Os certames estaduais vêm sofrendo elevado encolhimento. Há nítida má vontade da CBF para com esse tipo de competição, por muitos considerada fora de moda. Continuo defensor dos campeonatos estaduais, mas hoje compreendo que está na hora de uma revitalização.

Motivo simples: se continuar como está, gradualmente a Copa do Nordeste irá ocupar os espaços. Os certames estaduais estão há muito na UTI, levados pela inanição. O emagrecimento parece programado, inclusive com a redução de tamanho, sempre com calendário menor. Como então injetar recursos num tipo de disputa que sofre desvalorização de ano para ano? Os patrocinadores têm analistas especializados no direcionamento de suas marcas para os eventos mais interessantes. À FCF cabe mostrar que a disputa por ela chancelada, apesar do encolhimento dos últimos anos, ainda mantém forte apelo, máxime pelo aspecto histórico. Nos "estaduais" está a origem de tudo.

Três Anos

O narrador Antero Neto chamou a atenção de todos para um fato interessante: terá na história recente do futebol cearense algum outro treinador emplacado o terceiro ano consecutivo na mesma equipe? Não lembro. Rogério Ceni passa a ser uma exceção.

Tabu

Por falar em três anos, o Ceará quebrou o tabu de time cearense passar apenas dois anos na Série A Nacional - após a criação do rebaixamento-, logo retornando para a Série B. O Vozão emplaca agora o seu terceiro ano consecutivo na Série A, embora ajudado substancialmente pelo Cruzeiro. De qualquer forma, permaneceu na elite e quebrou o tabu.

Estádios

Estamos a menos de um mês do início do Campeonato Cearense 2020. Qual a situação dos estádios que sediarão os jogos? Quero acreditar que daqui até a data de início das disputas todos já terão seus laudos em dia, viabilizando a imediata utilização. A desídia nos anos anteriores levou a situações desconfortáveis, com anfitriões tendo de jogar fora de seus domínios. Vexame assim é perfeitamente evitável.

A permanência DE CENI no Fortaleza tem elevada significação. Não interrompe a continuidade e oferece a ambos a manutenção da parceria. Desde que ele aqui chegou, só uma vez vi possível a demissão de Ceni. Foi quando perdeu o "estadual" do ano passado. Mas ali Marcelo Paz, num momento feliz, o segurou

A presença APENAS DO Guarany de Sobral e do Barbalha no certame estadual de 2020 é um atestado inequívoco do fracasso da interiorização do futebol cearense. Agora parece mais um torneio da Região Metropolitana. Não se admite um "estadual" sem times do porte de Icasa e Guarani de Juazeiro