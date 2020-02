O Fortaleza procura cumprir suas obrigações em todas as disputas. É natural que assim seja. Ontem mesmo, atuou no Maranhão diante do Imperatriz. Entretanto, não há como fugir da ansiedade de dar o troco ao Independiente aqui no Castelão, na quinta-feira após o Carnaval. Pelas conclusões tiradas do que houve em Avellaneda, restou provado que o Fortaleza tem amplas possibilidades de ganhar o jogo aqui. Aliás, isso já poderia ter acontecido em Buenos Aires, não fora a infelicidade de Osvaldo, David, Romarinho e Gabriel Dias, que desperdiçaram incríveis chances de gol. Advirto, agora, sobre o maior risco que o Leão passará: o de sofrer gol. Aí está o problema. Conforme o regulamento, quando há igualdade de pontos e de saldo de gols, o time que tiver marcado mais fora de casa tema vantagem. Isso gera uma série de embaraços para quem depende da vitória no jogo de volta. Como o time tem de se expor mais, porque precisa buscar o resultado, a tendência é involuntariamente abrir a guarda. O sonho de seguir na Sul-Americana é realizável, mas vai exigir cuidados redobrados em todos os sentidos.

Quem é quem

O Ceará volta a campo amanhã, 19, em Barueri, diante do Oeste, Copa do Brasil. Sábado, 22, no Castelão, enfrentará o Caucaia, Campeonato Cearense. Quarta-Feira de Cinzas, 26, recebe no Castelão o Botafogo-PB, certame regional. Sábado, 29, no Castelão, enfrentará o Guarany-S. Quatro jogos importantes para definir finalmente quem é quem no Vozão.

No ponto

Samuel Xavier, Luís Otávio, Charles e Klaus são jogadores considerados já no ponto para os grandes desafios que o Ceará terá nos próximos dez dias. Não oscilam. Mantêm regularidade na produção, não sendo motivo de preocupações.

Mais e mais

Apesar dos avanços observados, alguns jogadores podem melhorar mais. São eles: Lima, Rodrigão, Felipe Baxola, Rafael Sóbis, Mateus Gonçalves, Leandro Carvalho, Bruno Pacheco e Fernando Prass. Vi o esforço de Sóbis, que terminou esgotado, ofegante. Ele quer. É dedicado. Refiro-me, porém, à qualidade que ele tem. Certamente, só com mais algumas partidas alcançará o nível de produção que pode oferecer. Observação válida também para os demais.

O golaço que Vinícius, do Ceará, assinalou no empate (2 x 2) com o Bahia, recebeu os aplausos da torcida e da crônica esportiva. Vinícius tem tido discretas atuações, mas a expectativa é que melhore seu desempenho, agora sob o comando de Enderson Moreira. Esse golaço serve como estímulo para as próximas jornadas

Não sei o que houve

Com o Caucaia. Um desarranjo inexplicável tomou conta do time nesta segunda fase do Campeonato Cearense. Bateu o recorde de três treinadores em poucos dias. E assim mesmo perdeu tudo. Ainda bem está garantido na elite estadual em 2021. Mas terá de rever conceitos para evitar os vexames de agora