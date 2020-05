O retorno do futebol em câmera lenta

Como será a produção dos atletas, quando as autoridades decidirem de vez o retorno das competições esportivas em todos os níveis? Há forte expectativa em torno do assunto. É previsível que estará abaixo do nível normal. Não se poderá exigir dos jogadores desempenho de alta performance. Somente com o passar do tempo, de acordo com o processo de adaptação, aí sim cada um irá alcançar melhores marcas. Quero crer que haverá variação muito grande porque dependerá das condições individuais. Quem teve melhores espaços evoluirá mais rápido. Quem ficou restrito por um período mais longo nos apartamentos terá maiores dificuldades. Há, na verdade, uma incerteza global a respeito da situação. Profissionais da área da saúde estão ainda tateando porque também não dispõem de dados científicos, pois essa é a primeira experiência mundial com tamanho isolamento. Agora é que serão coletados dados sobre a reação do organismo dos atletas que estiveram em confinamento. Aí, sim, será possível estudo adequado diante dos casos concretos. A ideia inicial que se tem é de que todos voltarão em "slow motion". Isso vale também para narrações esportivas.

Retorno

Eu passei alguns anos sem narrar futebol pelo rádio. Fiquei mais na TV Diário. Pela TV, a narração é mais lenta. Tem a imagem para segurar. Então a garganta não é tão exigida quanto no rádio. Quando, a convite de Antero Neto, voltei a narrar pelo rádio, senti muito a falta de ritmo nos primeiros jogos.

Aquecimento

As pregas vocais formam um tecido musculoso. Os profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho (locutores, cantores, professores) devem antes da ação aquecer as pregas vocais. São exercícios que os fonoaudiólogos ensinam e que trazem excelentes resultados, mormente quando observados nos mínimos detalhes.

Em dupla

Um dos melhores narradores que conheci foi Jaime Rodrigues, dono de belíssima voz. Na década de 1950, ele dava show. Depois de encerrar a carreira, quis voltar em 1970. Então ele pediu para fazer dupla comigo na Rádio Dragão do Mar. Eu fiquei com um lado do campo e ele com o outro. Mesmo assim, porque havia passado muito tempo parado, ele sentiu.

Em todas as áreas, creio, após significativo período de paralisação, a retomada será gradual. A automação só pode acontecer com exercícios repetidos. Um retorno diferente, certamente porque não profissional, será o das torcidas organizadas.

Uma coisa eu gostaria que acontecesse depois dessa pandemia: a pacificação das torcidas, unidas em torno de um novo ideal. Eu vi isso em 1967, no PV, quando o América disputou a Taça Brasil. As torcidas do Ceará e do Fortaleza foram unidas apoiar o América.