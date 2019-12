O que pesa na hora de definir

Hoje, a expectativa sobre a permanência ou não de Rogério Ceni no comando técnico do Fortaleza.

"Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico". Ah, como a torcida tricolor gostaria de ler nos lábios de Ceni a frase dita por Dom Pedro I, no dia 9 de janeiro de 1822. O "Fico" de Rogério seria continuidade de um trabalho coroado de pleno êxito. Seria a consolidação do que deu certo.

E se não acontecer o "Fico"? Aí uma nova situação para ambos. O Tricolor de Aço teria de aprender a viver sem ele. E ele teria de aprender a viver sem o Fortaleza. Seria uma separação consensual, mas com profunda repercussão psicológica para os dois lados. Rogério teve uma experiência frustrada na Toca da Raposa. E o Fortaleza padeceu os efeitos desastrosos da ausência de Ceni no Pici. Os corações se entrelaçaram outra vez porque ambos carentes após a separação. Reataram a vida em comum, resultando na mais bem-sucedida campanha do Leão na Série A nacional. Chegou o momento de saber quem aprenderá primeiro a caminhar sozinho. Ou se vão seguir juntos até a morte como os dois cisnes do soneto de Júlio Salusse.

Soneto "Os Cisnes"

A vida, manso lago azul algumas vezes/ Algumas vezes mar fremente/ Tem sido para nós, constantemente/ Um lago azul, sem ondas, sem espumas/ E nele, quando, desfazendo brumas matinais/ Rompe um sol vermelho e quente/ Nós dois vogamos indolentemente/ Como dois cisnes de alvacentos plumas/ Um dia, um cisne morrerá por certo/Quando chegar esse momento incerto/No lago, onde talvez a água se tisne/ Que o cisne vivo, cheio de saudade/Nunca mais cante, nem sozinho nade/Nem nade nunca ao lado de outro cisne.

Traumático momento

A hora da saída de um ídolo é muito difícil. O Santos sofreu após a "Era Pelé". O Flamengo padeceu após a "Era Zico". O Vasco sofreu após a "Era Dinamite". O Botafogo sofreu após a "Era Garrincha". A adaptação à nova era demandou tempo até a ficha cair.

Treinador

Não lembro da saída de um técnico ter causado tanta comoção quanto a despedida dos ídolos acima citados. Se Ceni não ficar no Fortaleza, pela primeira vez possa acontecer comoção assim na saída de um treinador. Aí haverá justo motivo.