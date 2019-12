O Leão pode (e deve) sonhar com a Liberta

O Fortaleza já conquistou todas as suas metas mais imediatas. Há duas rodadas que não tem mais nenhum perigo de rebaixamento. E na última, garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Pergunto então: por que não sonhar com a vaga na Taça Libertadores se o cenário é plenamente possível, assim como as combinações de resultado para que o Leão chegue lá? Até agora, o time de Rogério Ceni vem cumprindo suas metas como deveria ser desde o início da competição, com exceção de um ou outro tropeço. E o resultado de buscar metas objetivas é que a pontuação decorrente disso pode garantir algo ainda maior. Claro que para manter o sonho de uma mais do que inédita, mas histórica participação na Libertadores, o Tricolor precisa vencer o Fluminense (fora de casa) e o Bahia (em casa) e torcer para que Corinthians e Internacional tropecem. Ou, pelo menos, um deles. Esta só não deveria ser a meta leonina se ainda houvesse algum objetivo incompleto. Digo isso porque se, ao final das últimas duas rodadas, a equipe não conseguir chegar, também não perderá o que já ganhou, que já é igualmente histórico e virtuoso.

Sonho parecido

Quem também pode estar em uma competição internacional em 2020 é o Ceará. Mas, diferentemente do Fortaleza, o Vovô ainda tem uma meta bem clara para garantir nesta Série A do Campeonato Brasileiro: fugir do rebaixamento em uma disputa direta com o Cruzeiro. A vaga na Copa Sul-Americana seria uma consequência do sucesso desta meta inicial. Por isso, não deve entrar no radar até que a permanência se consolide.

Melhor, pero no mucho

Argel Fucks, de fato, mexeu no ânimo do time alvinegro. O Ceará me pareceu melhor em campo, mais propositivo. No entanto, isso não fez como que o Ceará incorresse nos mesmos erros. Principalmente, o de tomar gols nos últimos minutos. Aliás, um dado interessante é que com o Vovô, esta ocorrência é de pouco mais de 30%.

Será?

Perguntinha assaz interessante: será que a Arena Castelão baterá recorde de público na quarta-feira e no domingo?

O Buriram United está atrás de Osvaldo para a temporada 2020. Ex-time do atacante tricolor quer surfar no sucesso do jogador na elite brasileira. Melhor o Fortaleza se garantir bem pois, apesar de o jogador ter contrato com a equipe até 2021, o clube tailandês pode cobrir salários. É fato que muitos dos times asiáticos têm muito dinheiro.

Fugindo do futebol rapidamente. Parabéns à cearense Silvana Lima, que estará na Olimpíada de Tóquio, em 2020. Sendo a primeira vez do surfe em uma edição dos Jogos Olímpicos, ter logo de cara uma atleta do nosso Estado na disputa por uma das medalhas é de encher de orgulho. Mandou muito bem, Silvana!

* Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros