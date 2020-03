O futebol rende até quando paralisado

Competições suspensas. Mesmo assim, o interesse pelo esporte segue como mote para muita gente. Questão é saber como voltarão as equipes após a pausa obrigatória. Claro que o ritmo adquirido com tanto empenho sofrerá natural queda. Será um recomeçar do zero. Quero crer que mais sofrerão as equipes que estavam quase no ponto. Dependendo das circunstâncias, poderão manter as condições ideais antes obtidas, mas também correm o risco de uma retração. Aí virá nova fase de transição. Enfim, o que foi projetado para este primeiro semestre diluiu-se no mar das preocupações. O vírus fez errar quem disse que no meio do ano a maioria dos times estaria no ápice. Aliás, esse vírus maldito levou ao erro os cálculos dos professores mais afamados, quanto ao resultado da economia global. Por enquanto, tudo vai acontecendo sem a pressa de antes. O veloz futebol inglês congelou como congelados estão todos os demais competidores. Repito: ainda assim, o interesse pelo esporte segue firme. Digo isso com base nas mensagens que recebo todos os dias. Não diminuíram. A maioria quer saber sobre Guto Ferreira. Resposta simples: até agora, nada posso dizer.

Geral

Será muito difícil prever como voltarão os clubes após a paralisação. Será mais ou menos, penso eu, como começo da competição em janeiro, quando os clubes voltam das férias e demoram um pouco até alcançar um estágio melhor. Portanto, uma experiência nova porque exigirá ingresso imediato em disputa de alta performance.

Tranquilo

Na medida em que acontecem mudanças de treinadores nos concorrentes, mais sólida fica a imagem de Rogério Ceni no Fortaleza. Anderson Batatais entrou bem no Ferroviário, após a saída de Zé Teodoro. Mas o pouco tempo de Batatais ainda não permitiu uma avaliação mais ampla. No Ceará, Guto ainda terá de passar pelas provas de fogo.

Acerto

Contratar jogador é uma arte. É preciso conhecer bem o mercado. Além disso, há que conhecer também a artimanha de alguns empresários inescrupulosos que, não raro, cuidam de passar gato por lebre. Numa simples verificação, noto que o Fortaleza tem sido mais feliz nas contratações. O índice de acerto é maior que o dos concorrentes.

O goleiro Diogo Silva, que renovou com o Ceará, já teve bons momentos como titular. Se tiver novas oportunidades, poderá retomar a posição. No futebol as voltas da vida são incríveis. O goleiro Richard foi contratado para ser titular, uma contusão o afastou. Prass tomou conta. Mas terá de seguir firme para se manter na posição.

O Estádio Presidente Vargas fica bem perto da minha casa. À noite, em eventos diversos (não apenas o futebol), os refletores eram acesos. Agora uma escuridão. Um cemitério. Se alguém tiver medo de alma, mas resolver entrar lá, certamente verá fantasmas. Hoje, sombras nada mais. Esse vírus faz até estádio parecer catacumbas...