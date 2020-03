O futebol é uma caixinha de surpresas. Frase batida. Vou completar 55 anos de profissão. Quando comecei, na Rádio Uirapuru, essa frase já era mencionada pelos locutores e comentaristas. O Ferroviário está trazendo a caixinha de volta. Vejam só: quando o segundo turno do Campeonato Cearense começou, teoricamente todos admitiam que Ceará e Fortaleza, integrantes da Série A, passariam por cima de todos os adversários. Engoliriam, sem mastigar, sem dó ou piedade, os concorrentes. Mas não está sendo bem assim. No caminho dos dois maiores rivais, o Ferroviário se interpôs. Desde que o técnico Anderson Batatais assumiu na Barra, o Tubarão danou-se a encarar grandes e pequenos. Diante do Ceará, o Ferroviário fez 1 a 0. O Vozão padeceu para alcançar o empate (1 x 1) nos minutos finais, gol de Samuel Xavier. Diante do Fortaleza o Ferroviário fez melhor: beneficiado com o gol contra de Quintero, o Ferrão soube segurar a pressão. Garantiu a vitória. Resultado: nem Ceará, nem, Fortaleza. No confronto com os dois times da Série A, o Ferrão ganhou quatro dos seis pontos. Foi ou não foi uma caixinha de surpresas.

Os mesmos

Já imaginaram se a decisão do Campeonato Cearense 2020 for entre Ferroviário e Guarany de Sobral? Aí, sim, será surpresa grande. No início do certame tinha-se a impressão de que Fortaleza e Ceará, os mesmos, voltariam a fazer a partida final. Já agora há quem admita algo diferente.

Outra vez

O Guarany, tal qual o Ferrão, também pode aprontar nesta reta final. É lógico que, teoricamente, Fortaleza e Ceará continuam favoritos para a decisão. Acontece que, quando a bola rolou, não ficou tão clara a superioridade dos dois maiores rivais. Tanto é verdade que ambos tropeçaram. Ora, nas semifinais, com o modelo mata-mata, tudo é possível.

Loucura

Sei que serei criticado por admitir Fortaleza e Ceará, ou um deles, fora da decisão do "estadual" 2020. Dirão que isso é uma loucura, pois contraria a lógica das coisas. É verdade. Contraria sim a lógica das coisas. Mas não estou afirmando. Estou conjecturando. É bom lembrar que a graça do futebol está exatamente na possibilidade de resultados esdrúxulos. Sem isso seria jogo de cartas marcadas.

Os campeonatos estaduais seguem bastante criticados. Mas há também o lado positivo. Quem sabe aproveitar a competição dela tira o melhor proveito. Exemplo claro está em dois atletas: Jacaré do Caucaia e Cleber do Barbalha. Destacaram-se no certame e já foram contratados pelo Ceará

O zagueiro Quintero precisa retomar a regularidade de suas apresentações. Nos jogos mais recentes, ele vacilou demais. Diante dos argentinos foi expulso no primeiro jogo. No clássico tricolor, marcou o gol contra que deu a vitória ao Ferrão. Duas jornadas infelizes do bom jogador