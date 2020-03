Leão x Pacajus: vale a ponta e o G-4

O Tricolor de Aço novamente favorito. Hoje enfrenta o Pacajus. A liderança é a meta do Leão do Pici. Pacajus ainda tem chance de classificação. Com um jogo a menos, o time treinado por Júnior Cearense pode chegar aos doze pontos. Situações bem diferente entre os contendores. O primeiro almeja a liderança; o segundo de olho na quarta vaga. Melhor colocação na atual fase vale apenas o mando de campo para a semifinal. Mas a melhor campanha na semifinal vale vaga na final em caso de empate no tempo normal e na prorrogação. Vejam, então, que a bonificação tem seu significado. Desnecessário dizer que o elenco do Tricolor é muito superior ao do Pacajus. Rogério Ceni tem muito mais alternativas do que Júnior Cearense. Mas o futebol tem o encanto de não permitir vitórias antecipadas por maior que seja a diferença técnica entre os contendores. No Pacajus, o veterano Michel. Na linha de frente jogadores rápidos como Wesley, Paulista e Testinha. Eles podem, sim, levar incômodo à defesa do Fortaleza. Quando está no seu dia, Wesley costuma dar show de bola. Quanto à formação do Fortaleza, só Rogério Ceni sabe.

Vantagem

O Cearà enfrentará o Vitória, amanhã, no Castelão pela Copa do Brasil. A trajetória do Vozão assinala: na primeira fase da competição, vitória sobre Bragantino do Pará (1 x 2). Na segunda fase, vitória nos pênaltis sobre o Oeste, após empate no tempo normal (1 x 1).

Adversário

O Vitória, na primeira fase da Copa do Brasil, eliminou o Imperatriz com um empate no Estádio Frei Epifânio da Abadia no Maranhão. Na segunda fase da Copa, o Vitória ganhou do Lagarto (3 x 1). Nesta fase, não houve mata-mata. A disputa foi em jogo simples. A Copa do Brasil é uma salada de regulamentos, pois tem dispositivos diferentes em diversas etapas da competição.

Saldo de gols

No jogo de amanhã, fazer a diferença de gols será de extrema importância. Nesta terceira fase da Copa do Brasil, não há peso dobrado nos gols fora de casa. Entretanto, se após os dois jogos houver igualdade de pontos entre as equipes, valerá o melhor saldo de gols. Quem tiver melhor potencial ofensivo poderá tirar disso o melhor proveito.

Jogador-chave

O meia do Ceará, Ricardinho, tantas vezes criticado pelos cronistas mais exigentes, provou mais uma vez em campo ter qualidade superior a muitos atletas mais jovens que atuam na mesma faixa de campo que ele. Na vitória sobre o Atlético (1 x 0), Ricardinho fez belo trabalho. A transição com ele fica mais fácil.

Tabela

Há times que não têm sorte quando da elaboração da tabela. Vejam o caso do Pacajus. Na reta final, faltando três jogos a cumprir, pega pela ordem dois times grandes, ou seja, Fortaleza e Ferroviário. E, no último jogo, o Atlético/CE. Já se vê quão difícil a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense, embora ainda tenha chances numéricas.