Leão pode preparar a festa no Castelão

A missão está cumprida para o Fortaleza. A equipe tricolor tem recordes na participação deste ano na Série A. Antes de mais nada, só o fato de permanecer na competição para o próximo ano, tendo garantido isso com rodadas de antecedência, já valeu. Agora, é esperar uma cota melhor na temporada de 2020 e ter a chance de montar um time melhor. Para além disso, a vaga na Copa Sul-Americana abre novas perspectivas para o futuro da equipe, que debutará em uma competição internacional. E detalhe, com a expectativa de fazer uma partida fora do País. Pode parecer provinciano, se pensarmos que outros tantos clubes do País já vêm jogando contra adversários da América Latina. Mas, para o futebol cearense, é válvula para a expansão. Sem contar que o Leão do Pici detém, agora com os seus 50 pontos, a melhor campanha de um cearense na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Todo esse contexto citado acima é suficiente para ofuscar uma vaga na Libertadores que se extinguiu com o empate por 0 a 0 com o Fluminense. Por isso, o Tricolor tem muitos motivos para festejar na Arena Castelão com a torcida diante do Bahia.

Passageiro da agonia

O Ceará se complica cada vez mais na Série A do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Corinthians, ontem, na Arena Castelão, por 1 a 0, a situação ficou bem complicada para o Alvinegro de Porangabuçu. Estagnado na 16ª posição e com 38 pontos, o time depende de uma vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro, hoje à noite. Só assim, o Vovô continuará dependendo de si. Mas até que o árbitro tenha apitado o fim do jogo e o resultado esperado tenha ocorrido, elenco, comissão técnica e diretoria terão que secar a Raposa, como mesmo disse Thiago Galhardo. Com semblante consternado, ele afirmou que era só o que restava ao Ceará. É o dever de casa que não é feito mais uma vez.

Irresponsabilidade

É o que se pode dizer da expulsão de Lima. Com o time precisando de resultado, de uma vitória para respirar e poder se livrar do rebaixamento com uma derrota do Cruzeiro, o jogador comete duas faltas fortes e é expulso. Se antes já era difícil, mesmo com o Vovô insistindo no ataque, com um a menos, foi o suficiente para o Timão crescer e garantir três pontos com um gol de cabeça de Gustagol. Um ato, no mínimo, irresponsável.

O torcedor foi em peso à Arena Castelão. Praticamente, lotou o estádio quando o Ceará vem em uma campanha pífia, cheia de altos e baixos. Ponto positivo para a torcida, que deixou de lado o desânimo com o clube para apoiá-lo. Ele mesmo foi que não fez por onde merecer. Agora, terá que buscar escapar longe de casa.

Por outro lado, a torcida do Fortaleza terá tudo para fazer a festa na Arena Castelão no domingo (8). Independentemente de Taça Libertadores, a permanência no Brasileirão e a vaga garantida na Copa Sul-Americana já são motivos suficientes para comemorar no encerramento da temporada do Leão do Pici.

* Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros