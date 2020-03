Leão: Foco na alegria de jogar e vencer

O que passou, passou. Fortaleza olha para frente. Esquece a infelicidade do jogo anterior e faz bonito diante do Barbalha. Tomou um susto quando Bonilha errou feio e permitiu que Guídio fizesse Barbalha 1 a 0. O Leão tinha o controle do jogo. E assim chegou à virada com gols de Wellington Paulista e Carlinhos. Partida gostosa de se ver, com belas defesas de Serjão, com bicicleta de Wellington e bola de alta classe de Tiago. Deste o passe perfeito para o artilheiro do campeonato, Clebão, mostrar o motivo de sua privilegiada posição. Clebão empatou com gol de alta classe (2 x 2). Nem deu tempo de Barbalha comemorar. Logo Tinga, de cabeça, colocou o Leão em vantagem (3 x 2). E, pouco depois, foi a vez de Bonilha se redimir do erro que proporcionara o primeiro gol do Barbalha. Bonilha mandou um míssil que Serjão só viu quando a bola já estava na rede (4 x 2). Vitória tranquila, levada pela superioridade tricolor. Mais que a vitória, a demonstração de que o time manteve a alegria de jogar. Nada de chorar a frustração passada. O foco do Leão está nas novas conquistas. Postura também da torcida tricolor que compareceu ao PV em ótima escala.

Sem explicação

É inacreditável o que vem acontecendo com o Ceará. A diretoria investiu. Contratou. Usou especialistas do mundo futebol para as devidas análises e observações. Aí estão Jorge Macedo e Sérgio Dimas, dois executivos responsáveis pelo planejamento alvinegro. Enfim, medidas foram tomadas para tudo dar certo. Até agora, incógnita.

Mudanças

Já houve a mudança de treinador. Argel Fucks foi demitido. Enderson Moreira voltou, mas já demonstra preocupações porque o time não alcança o índice de aproveitamento por ele planejado. O tempo passa. Os certames vão para o afunilamento. Exatamente aí é onde ronda o perigo, ou seja, na hora de a onça beber água.

Resultados

Quem pode desvendar a razão pela qual os resultados com vitória não acontecem? Certamente a comissão deve estar estudando todos os fatores. Um deles, porém, é mais visível: as dificuldades no ataque. O poder de fogo nas finalizações está muito aquém do esperado. Desde 2019 que esse setor é o foco das preocupações alvinegras. Não deslancha.

O atacante do Caucaia, Jacaré, tem potencial para dar ao Ceará, time que o contratou, o ritmo de maior velocidade do qual o Vozão está carente. Na vitória do Caucaia sobre Pacajus, Jacaré só não fez chover. Marcou dois gols e deu a assistência para que o atacante Paulista também marcasse belo gol. Show.

Está difícil analisar as jogadas duvidosas em lances que podem ser interpretados como pênalti ou não. No jogo Pacajus 2 x 3 Caucaia houve um lance assim, no qual a bola bateu no braço de um zagueiro do Caucaia. Para mim, segundo as atuais orientações, pênalti. Para o árbitro, que estava perto do lance, não.