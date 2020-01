Investimento em discussão no pici

A primeira vez que ouvi falar no futebol da Rússia, então integrante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi em 1958 na Copa do Mundo da Suécia. Era considerada a seleção científica, amparada por estudos de gênios que preparavam o envio do primeiro homem ao espaço, Iuri Gagarin. Na hora em que a bola rolou, um Mané chamado Garrincha desmontou o esquema científico. E o Brasil eliminou da Copa os soviéticos. Nem o famoso Aranha Negra, goleiro Yashin, conseguiu barrar o notável futebol de Mané e Pelé. Agora um russo, senhor Savvidis, descobre os encantos do Fortaleza. E acena com a possibilidade de despejar no clube dinheirama capaz de alavancar o Leão, guindando-o a posições superiores na elite nacional. Nesta parte, um cuidado: contrato dessa natureza deve ser estudado nos mínimos detalhes, haja vista as consequências jurídicas que poderão daí advir. Os negócios do futebol estão globalizados. Investimentos internacionais assim acontecem no mundo todo. É ótimo ver a empolgação do técnico Rogério Ceni. Ampliar o poder aquisitivo do clube dará a certeza de contratações mais fortes. Mas nada de perder de vista a realidade.

Coincidência

A bandeira nacional da Rússia é tricolor, com as mesmas cores da bandeira do Fortaleza (branca, azul, vermelha). Foi adotada oficialmente pela Rússia em 22 de agosto de 1991. Se for concretizado o contrato de investimento do empresário Ivan Savvidis com o Leão, a afinidade de cores será mais um marco visual na fusão dos negócios.

Adversário

O Ceará investiu pesado, contratou. Prepara-se para ingressar no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. O padrão das contratações é elevado. Seu primeiro adversário na Copa do Nordeste será o Frei Paulistano, já no dia 26 de janeiro. Desta vez não há como reclamar do presidente Robinson de Castro.

Estreia

O time Frei Paulistano, campeão estadual sergipano 2019, tem dois anos de fundação. Leva o nome em homenagem à cidade de Frei Paulo, fundada pelo Frei Paulo de Casa Nova, missionário que, ao lado do Frei Davi, pregou a palavra aos povos da região. Depois, achando belo o lugar, resolveu fundar a cidade. Justa homenagem, pois.

Todos os encômios

Para Barbalha e Guarany de Sobral pela arrancada neste início de certame estadual. Claro que os desafios mais fortes somente acontecerão na segunda fase da competição, mas os números iniciais apontam para uma participação também consistente no returno que se aproxima.

Impressionante a queda de qualidade do futebol do Horizonte, hoje lanterna do Campeonato Cearense. Três jogos, três derrotas, sem assinalar um gol sequer. Inexplicável. Não sei o motivo que levou o time a uma situação tão difícil. Agora, lembrei do saudoso técnico Argeu dos Santos que realizou belo trabalho ali.