Nestes tempos de bola parada, a criatividade tem de ajudar. Vendo hoje o mundo de máscara protetiva, lembrei dos que detestavam jogadores mascarados. Mas o mascarado aqui é no sentido de besta, boçal. Quando eu era repórter fugia dos atletas "banqueiros" que criavam embaraços antes de uma entrevista. Na Copa da Itália, passei situação desconfortável com o atacante Silas, que anos depois veio treinar o Fortaleza. Quando tentei me aproximar, ele com a mão fez um sinal, pedindo que eu me afastasse. Deixei para lá. Acho que ele nem lembra disso. Anos depois, Silas veio trabalhar aqui. Eu estava na Verdinha, quando ele chegou. Eu o recebi com a melhor atenção. Convivemos bem durante todo o tempo em que ele trabalhou aqui. Jamais falei sobre a decepção que com ele tive na Itália. Vi que ele era e é uma pessoa boa. Deveria estar com algum problema naquele dia na Itália. Aqui observei que mascarado Silas não era. Há jogadores mascarados que se imaginam acima do bem e do mal. Pobres coitados. Hoje o mundo é dos mascarados, não o dos boçais, ignorantes e bestas, mas o dos que se protegem contra o coronavírus.

Simpatia

Na Copa dos Estados Unidos, em 1994, aconteceu o contrário do episódio vivido com Silas na Copa da Itália. Num canto isolado do Cotton Bowl Stadium, chamei Bebeto, que ia passando. Ele viu e me atendeu na hora. Muita gente ficou sem saber como eu pegara aquela entrevista. Bebeto sempre foi muito simples.

Explicação

Eu assistira no mesmo estádio ao treino dos holandeses que enfrentariam o Brasil. Na defesa, gigantes como Ronald Koeman (1,81m), Stan Valckx (1,81m). Perguntei ao Bebeto como ele e Romário, de média estatura, iriam encarar aqueles "postes". Bebeto respondeu: "Na antecipação. Não podemos ir para o choque". E ganharam assim (3 x 2).

O Chico

Há uma música que Chico Buarque de Holanda (nada com os holandeses do tópico acima) compôs em 1966. Nome: Noite dos Mascarados. Fez sucesso. Gravou em 1967 com Jane Moraes (Os 3 Moraes). Nem imaginava que todo mundo teria de ser mascarado em 2020. Jane é a mesma que depois gravou "Não se Vá" com seu marido Herondy.

Chico Buarque, com suas músicas de protesto, teve problemas com a censura na época da ditadura militar. Louco por futebol, Chico fundou o Polytheama, time de futebol do qual participam artistas e craques famosos. Chico compôs o hino do clube. É muito bonito e pode ser escutado no Youtube.

A vida reserva surpresas. Eu não conhecia Chico Buarque. Na Copa de 2006, na Alemanha, no intervalo de um dos jogos do Brasil, quando fui entrando no banheiro Chico Buarque também chegou. Disse eu: "Isso é lá lugar para conhecer um artista famoso". Ele riu. Deu-me um abraço. Passou. Simpático. Sem máscara.