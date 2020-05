Goleiraço bom de bola e bom de papo

No futebol de hoje, o goleiro tem que sair jogando com os pés. Quem não buscar aperfeiçoamento nesta parte, certamente ficará para trás. A princípio, eu não via com bons olhos a nova postura. Entendia tais proezas como riscos desnecessários. O técnico Vanderlei Luxemburgo também pensava e acho que ainda pensa assim, ou seja, goleiro primordialmente é para defender, pegar a bola. A entrevista com o goleiro Felipe Alves, ontem, no programa “A Grande Jogada” mexeu comigo. Levou-me à reflexão. Felipe, além de bom goleiro, é persuasivo, fala muito bem. Explicou as vantagens e desvantagens que um “goleiro-linha” pode ter. Ele optou por aperfeiçoar o estilo moderno de jogar e, por isso mesmo, há colhido ótimos frutos. Reconheceu que existe maior risco, quando o goleiro sai jogando com os pés. Mas diz que é calculado. Faz parte do jogo. Na vida, lembrou Felipe, há risco em tudo. Também o goleiro que não sai para o jogo corre risco. Felipe fez ver o benefício que um “goleiro-linha” dá ao time.

Modernização

O futebol realmente mudou muito. Sou de um tempo em que os laterais não deveriam passar da linha divisória. Eu achava isso desnecessário mesmo. Bastaria uma coisa: os ponteiros voltarem até a linha divisória. Pronto: as funções ficariam compostas.

Subiram todos

Hoje, coitado do lateral à moda antiga. Aquele que ficar, não subir, terá um destino certo: banco. Apoiar virou obrigação. Como obrigação passou a ser também o retorno dos ponteiros para o exercício da marcação. Assim, lembrou Felipe Alves, o goleiro agora também precisa ter mais funções. Em desvantagem ficará o goleiro que apenas souber fazer defesas.



Não foi apenas a função de goleiro que sofreu grandes mudanças. Vejam os zagueiros. Quando você viu na vida algum gol marcado por Bellini, Mauro, Orlando, Zózimo, Brito ou Piazza, notáveis zagueiros da Seleção Brasileira?

falta ao Felipe Alves apenas ir bater faltas próximas à área adversária para ser, além de ‘goleiro-linha’, ‘goleiro-goleador’. Mas Felipe já estabeleceu seus objetivos.