Gentilândia é o único bairro campeão estadual

No mapa oficial de Fortaleza não consta o bairro Gentilândia, que está na área do Benfica. Pouco importa. Digo sempre que a Gentilândia é a capital do Benfica. O saudoso prefeito Juracy Magalhães sancionou uma lei, criando o bairro Gentilândia. Entretanto, tal lei carecia de regulamentação, onde ficariam estabelecidos os limites do bairro. Isso nunca foi feito. Mas, no mapa ou fora do mapa, a Gentilândia existe. E mais: é o único bairro da cidade que formou um time campeão cearense, Série A, conquistado brilhantemente em 1956. O saudoso vereador Narcílio Andrade lutou muito para ver a Gentilândia reconhecida como bairro. Não conseguiu. No bairro está o Estádio Presidente Vargas, o mais aconchegante do Estado. E agora, de forma emergencial, Hospital de Campanha. Desisti da luta, visando ao reconhecimento da Gentilândia como bairro. Inserido ou não no mapa, está na história. E mais: se você buscar no Google, encontrará o bairro Gentilândia, inclusive com os devidos limites (Avenida João Pessoa, Avenida 13 de Maio, Avenida dos Expedicionários e Avenida Eduardo Girão). Pronto.

Campeão

O Gentilândia, campeão cearense de 1956, ganhou do Ceará o jogo final por 1 a 0, gol de Pipiu. O time campeão jogou com: Pedrinho Simões, William Pontes e Basileu; Fernando Sátiro, Célio e Lamparina; Edilson Araújo, Pipiu, Augusto, Fernando Santos e Liminha. Técnico: Jombrega. O goleiro Pedrinho (82 anos) tem fotos dessa conquista.

Vitoriosos

Alguns jogadores do Gentilândia alcançaram enorme projeção. O goleiro Pedrinho Simões e Célio, ambos no Fortaleza, foram vice-campeões da Taça Brasil de 1960. Fernando Sátiro, após passagem pelo Fortaleza, foi campeão paulista pelo São Paulo. William Pontes brilhou no Ceará, Fortaleza e Seleção Cearense.

Especial

O atacante Edilson Araújo conseguiu algo inédito. Foi campeão cearense pelo Calouros do Ar em 1955 e campeão cearense pelo Gentilândia em 1956. Foram os únicos títulos estaduais dessas duas equipes. E, nos dois títulos, Edilson foi titular. Depois brilhou no Ceará e no Ferroviário, mas não sei se ganhou títulos nesses dois clubes.

O Bairro Gentilândia foi celeiro de muitos atletas irmãos: Caranã, Juraci, Moacir e Jandir Machado; Moacir, Orlando e Clovis Ciarlini; Pepeta e Maurício Gafieira; Moésio e Mozart Gomes; Valcy, Cauby e Pilomba; Pedrinho e Luciano Simões; Zé Mário, William Pontes, Fernando Sátiro e Haroldo Castelo Branco.

Foram Também revelados na equipe do Gentilândia outros grandes jogadores: Zé Cândido Fontenele, Airton Monte, Fernando Teófilo, Zé Furtado, Glilson, Jackson, Anselmo, Leilá, Iá, Paulo Afonso Castelo Branco e Gonzaga. Além disso, moraram no bairro os famosos atacantes França e Pipiu.