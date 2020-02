Futebol sem pausa em pleno Carnaval

Tantas as competições, tantos os jogos, tantas as copas que às vezes você nem sabe por qual certame tal jogo está valendo. É uma misturada grande. Programação em excesso. Agora, com o Carnaval, tem jogo no sábado gordo e na quarta-feira de cinzas. Amanhã, pelo Campeonato Cearense, Ceará x Caucaia no Castelão e Atlético x Barbalha no PV. Pronto. Aí futebol só na Quarta-Feira de Cinzas, quando o Ceará receberá o Botafogo da Paraíba no Castelão, jogo válido pela Copa do Nordeste. Dia seguinte, quinta, o tão esperado jogo de volta Fortaleza x Independiente, decisão de vaga na Copa Sul-Americana. Portanto, com os treinamentos, não haverá folga no Carnaval. Quando muito, uma pausa insignificante. Não sei até quando perdurará essa exploração cada vez mais exagerada que trata o jogador, não como ser humano, mas como máquina. Por isso mesmo, não raro, jogadores chegam ao limite da resistência humana. Rafael Sóbis foi a imagem do esgotamento no jogo com o Bahia (2 x 2). Pelo menos agora haverá domingo, segunda e terça, sem futebol. E as marchinhas no mundo: você pensa que cachaça é água; tá todo mundo de ressaca, ressaca, ressaca...

Trabalho

O técnico Enderson Moreira ainda vai ter muito trabalho para dar ao ataque do Ceará a necessária eficiência. Apesar do reconhecido esforço de cada um (Rafael Sóbis, Bergson, Rogério, Felipe Baxola e Leandro Carvalho) a produção está longe do padrão de um time componente da Série A nacional. Isso ficou evidente em Barueri.

Crédito

O zagueiro do Ceará, Luís Otávio, é o tipo de jogador que dificilmente erra. Quando erra, é a exceção das exceções. Assim, diante do Oeste, perfeitamente perdoável a falha que cometeu. Quem tem crédito é assim. Luís Otávio é um dos mais regulares jogadores do futebol cearense.

Clássico

Quem pegou boa folga na tabela foi o Ferroviário. Como já fez quatro partidas, voltará a jogar apenas no dia 4 de março diante do Fortaleza no clássico tricolor. O Ferrão empatou com o Ceará (1 x 1), ganhou do Guarany-S (1 x 0), ganhou do Barbalha (1 x 0) e perdeu para o Atlético (2 x 4). Ótimo para o técnico Anderson Batatais ajustar as linhas, justo para enfrentar o Fortaleza que experimenta ótima fase.

O goleiro Fernando Prass ainda não tinha de todo conquistado a confiança da torcida do Ceará. Andara falhando em alguns gols que sofreu. Mas agora, com a sua atuação em Barueri, onde pegou dois pênaltis na decisão diante do Oeste, certamente celebrou de vez um novo momento com a torcida alvinegra.

Intolerável o horário de 21h30 para início dos jogos. Quando há o término dos trabalhos, já passa da meia-noite. Aí o torcedor começa a outra aventura: chegar em casa, na viagem de volta, sem ser perturbado por ninguém. Sou de um tempo em que jogo à noite começava às 20 horas. Aí sopa no mel.