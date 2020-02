Futebol com ou sem ressaca no pós-Carnaval

O notável compositor Benedito Lacerda escreveu uma música que diz: "Quarta-Feira de Cinzas amanhece, na cidade há um silêncio que parece, que o próprio mundo se despovoou. Um toque de clarim, além distante, vai levando consigo, agonizante, o som do Carnaval, que já passou". Chico Alves, o Rei da Voz imortalizou essa música, se não me falha a memória, na década de 1940. Mas hoje está tudo diferente. Quarta-Feira de Cinzas amanhece no agito de muita expectativa. É o problema do motim na Polícia Militar. É o futebol que tem jogo mais cedo, às 17 horas, na Arena Castelão, Ceará x Botafogo/PB, pela Copa do Nordeste. São apreensões do coronavírus que agora faz vítimas e assombra a Itália. Vida que segue. Meio-campista Lima de volta ao Vozão, que busca a primeira vitória no Nordestão. Ceará empatou, 2 x 2, com o Freipaulistano; 1 x 1 com o Fortaleza; 0 x 0 com o ABC; 2 x 2 com o Bahia. Narrei a vitória do Ceará pelo Campeonato Cearense: 1 a 0 no Caucaia, em casa. Placar minguado. Produção ainda confusa, mas Enderson Moreira, bom treinador, está ajustando tudo. Com um pouco mais de tempo ele conseguirá a automação da equipe. Pois então deixem o homem trabalhar.

Conhecidos

O time do Botafogo/PB, na rodada passada, ganhou (0 x 1) do CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Ocupa o terceiro lugar no Grupo A da competição, liderado pelo Bahia. No Botafogo, está o bom atacante Dico, que foi destaque na equipe do Tiradentes e teve passagem pelo Fortaleza no ano de 2013. No "Belo" também está o atacante Pimentinha, que foi destaque no Sampaio Corrêa em 2016 e deu trabalho aos times cearenses.

Classificação

Agora é esperar a decisão de vaga na Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Independiente, amanhã, na Arena Castelão, às 21h30. Pelo que vi na primeira partida, entendo perfeitamente viável a classificação do Fortaleza. Em Buenos Aires, falhou a artilharia tricolor de aço, que desperdiçou três gols claros com Osvaldo, David e Romarinho. Ajustar essa parte é preciso.

Prejuízo

Hoje se vê o quanto a expulsão do zagueiro Juan Quintero prejudicou o Leão. Justo quando o Fortaleza não poderá sofrer gol, Quintero está fora. Há substitutos bons, mas quebra a harmonia que com Quintero havia na zaga. São erros assim que o jogador profissional não pode cometer, pois provoca prejuízo dobrado, ou seja, lá e aqui.

Sul-Americana

O gol da vitória do Ceará sobre o Caucaia, assinalado, de cabeça, pelo atacante Rodrigão, deu ao jogador a oportunidade de relaxar diante de tanta pressão que havia por parte da torcida. Era grande a cobrança em cima do Rodrigão. Agora, com mais serenidade, espera-se que ele finalmente mostre seu melhor futebol.

Não entendo a razão pela qual o Caucaia afundou no segundo turno. Quatro jogos e quatro derrotas no Campeonato Cearense, além da derrota e eliminação pelo São José na Copa do Brasil. No primeiro turno, chegou em quinto lugar, com oito pontos. O grupo basicamente o mesmo, mas campanhas tão diferentes.