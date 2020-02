Fortaleza X Independiente: Jogo para quem sabe assinalar gols

A pergunta que mais me fizeram nos últimos dias foi:tem o Fortaleza condições de eliminar o Independiente da Argentina no Castelão? Resposta simples: tem sim. E já provou isso quando do jogo em Avellaneda, embora lá tenha perdido (1 x 0). Mas acrescento: não será nada fácil. No Independiente considero altamente positivo o futebol vertical que eles praticam. São agudos e velozes na busca do gol. São fortes nesse aspecto. Mas creio que a ausência do meia Benítez poderá reduzir um pouco o potencial deles na transição. Já a ausência de Sánchez Miño, a meu juízo, não tem maior significação. Ao Fortaleza caberá vigilância redobrada no sistema defensivo. Se sofrer um gol, o Leão terá de assinalar três para tirar a diferença. O regulamento nessa parte é cruel para quem está em desvantagem. Portanto, o Leão terá de ser ousado, mas sem aventuras. Terá de ser ofensivo, sem descuidar da guarda. Terá de ser agudo na frete, mas hermético atrás. Uma desatenção poderá ser fatal. O Leão tem saída rápida, mas precisa melhorar a finalização. Diferente do que houve em Avellaneda, desta vez não será admissível deixar no banco quem sabe fazer gol.

A favor

Jogo para Wellington Paulista, artilheiro, experiente, vivido nesse tido de disputa. E, dependendo das circunstâncias, jogo também para Edson Cariús, que já demonstrou serenidade até nos desafios mais complicados. Lembram-se do jogo Corinthians 2 x 2 Ferroviário pela Copa do Brasil. Cariús deixou dois nas redes corintianas em jogo no Paraná.

Na dele

Jogo para o meia Mariano Vázquez, esse argentino de Mar del Plata, jovem de 26 anos, que vem brilhando no Fortaleza. Aliás, Mariano Vázquez vem acabando com o desconforto de nenhum argentino, antes dele, ter dado certo no Leão. Passaram no Pici e não corresponderam Marcelo Escudero em 2003, Gustavo Savoia em 2012 e Gérman Pacheco em 2018. Já Mariano vem dando certo mesmo.

A torcida

Nos últimos tempos a torcida do Fortaleza tem feito a diferença. Além das manifestações variadas com mosaicos, painéis, faixas, bandeiras e outras motivações, um comportamento coletivo elogiável. Quero crer que hoje, no Castelão, não será diferente.

Osvaldo foi o maior nome do jogo Independiente 1 x 0 Fortaleza em Avellaneda. Eleito por unanimidade o melhor da partida anterior, será uma das principais armas do Leão para fazer a diferença diante dos argentinos neste jogo de volta. Certamente receberá marcação mais atenta. Osvaldo está em grande fase.

Imperdoável a bobagem que fez Quintero ao ser expulso em Avellaneda no jogo de ida. Hoje o Fortaleza prejudicado com a ausência dele. Exatamente no jogo em que o Fortaleza não pode sofrer gol, o ótimo zagueiro Quintero fica fora porque cumpre punição pelo cartão vermelho que levou. É lamentável.