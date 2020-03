Fortaleza: para evitar nova surpresa

Reflexão é importante tanto nas vitórias quanto nas derrotas. As vitórias geralmente encobrem senões. As derrotas escancaram defeitos. Ainda que mínimo o defeito, a perda conduz a observações sobre o que não deu certo. Assim a situação do Fortaleza, depois que foi surpreendido pelo Ferroviário. Alerta disparou. Nem sempre o melhor time, com o melhor elenco, se estabelece. Foi o que aconteceu no clássico tricolor. Isso serve de advertência para o jogo de hoje em que o Fortaleza enfrentará o CSA. O visitante faz pífia campanha. São cinco jogos, nenhuma vitória, um empate e quatro derrotas. O CSA é o lanterna do Grupo B. Rogério Ceni tem dois jogadores bons para cada posição. Há também jogadores versáteis que podem cumprir variadas funções. Joga em casa, no Castelão, fator que amplia seu favoritismo. Na rodada anterior, pela Copa do Nordeste, o Fortaleza foi derrotado pelo Confiança (2 x 0), no Estádio Batistão, em Aracaju. A derrota não repercutiu muito porque as atenções estavam voltadas para o jogo de volta com o Independiente. Agora as condições são de concentração total, com um foco só. Não haverá desculpas se acontecer novo tropeço.

Depois da goleada

O Ceará terá amanhã um adversário que pode lhe complicar a vida: o Atlético/CE, no Estádio Presidente Vargas. A expectativa é saber se, após deslanchar no Piauí, o Vozão, agora sem pressão, apresentará nível condizente com a elevada qualidade que a torcida espera. O melhor jogo que o Ceará este ano foi diante do Fortaleza, quando empatou (1 x 1). Depois, só oscilações.

Adversário

O Atlético começou muito mal o returno. Perdeu para o Guarany (2 x 1) e tomou uma golada do Fortaleza (5 x 0). Depois empreendeu reação significativa: goleou o Barbalha (3 x 0) e aplicou 4 x 2 no Ferroviário. Marcou sete gols em dois jogos. Tem apenas dois pontos a menos que o Vozão. Está na briga.

Homenagem

Estou sensibilizado com a homenagem que me será prestada hoje, às 8h30, no SESI Parangaba, quando da inauguração da "Arena FUT7 Tom Barros". Meu sentimento de gratidão ao presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, à superintendente do SESI Ceará, Veridiana Soárez, e a todos os que aprovaram este reconhecimento público ao meu trabalho. Estou muito feliz mesmo. Obrigado, de coração.

Rafael Sóbis foi o destaque da vitória do Ceará sobre o River em Teresina. Marcou três gols. Desencabulou. Há esperança de que agora, livre da forte pressão que vinha sofrendo, possa apresentar regularmente a qualidade de produção que dele a torcida espera. É o momento de sua afirmação no Ceará.

Exagero começar agora as eliminatórias da Copa do Mundo 2022 no Catar. Estão banalizando tudo. Daqui a pouco, as eliminatórias começarão já um dia depois da decisão da Copa anterior. Pior ainda é saber que a Copa de 2026 terá 48 seleções. Vai virar uma Copa do Brasil que já tem mais de 90 clubes participantes. Avacalharam.