Fortaleza: Liderança em tempo recorde

Apenas duas rodadas aconteceram para Leão do Pici instalar-se com todos os méritos na liderança do Campeonato Cearense. O Fortaleza dá seguimento ao que fez no ano passado. Nítidos são os avanços. Rogério Ceni continua com o time na mão. Já o Ceará segue tateando. Na segunda partida pagou o alto preço de colocar em campo uma formação bem diferente da escalada no primeiro jogo. No início, até apertou em cima do Pacajus. Fez 1 a 0, gol de Klaus, e deu a impressão de que engoliria fácil o adversário. Não engoliu. O Vozão perdeu o controle do jogo ainda na metade do primeiro tempo. Tomou bola na trave e viu a torcida protestar forte. Ganhou, mas não convenceu. Placar injusto. Correto teria sido pelo menos um empate. O Ferroviário tem campanha exatamente igual à do Ceará: quatro pontos, dois jogos, uma vitória, um empate, nenhuma derrota, dois gols a favor, um gol contra, saldo de um gol. Mas seu treinador, Anderson Batatais, está numa situação mais confortável que o técnico alvinegro, Argel Fucks. É que Batatais danou-se a ganhar, enquanto Fucks não agradou nem quando ganhou a primeira partida. São as coisas próprias do futebol.

Mexida geral

Mesmo na vitória sobre o Pacajus, a torcida vaiou Argel Fucks. Não deu o desconto por ele ter entrado com formação bem diferente da que empatou com o Ferrão (1 x 1). Mexida geral é sinônimo de desentrosamento. Cobrar boa produção de um time assim só mesmo em raras situações.

Nome

O Ceará que enfrentou o Pacajus foi o reserva, o "B", o misto ou o alternativo? Bom, o time principal não foi. Basta ver a formação que enfrentou o Ferroviário: Prass, Samuel, Klaus, Luís Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Vinícius; Mateus Gonçalves, Rogério e Rodrigão. Ainda assim, tamanha mudança não vale como desculpa para a baixa qualidade mostrada.

Recuperação

Barbalha teve quebrada a invencibilidade de dois anos no Inaldão e foi eliminado da Copa do Brasil. O Guarany perdeu a invencibilidade para o Ferroviário. Guarany e Barbalha foram a sensação da primeira fase do certame. Recuperar a imagem na próxima rodada é uma necessidade. Barbalha enfrenta o Ferrão. Guarany enfrenta o Caucaia.

Show de bola deu Wesley, do Pacajus, no jogo diante do Ceará. Mesmo seu time perdendo, o atacante Wesley esteve muito acima até das estrelas do Ceará. Ele atacou, driblou, deu passes perfeitos, defendeu. E ainda tirou um gracejo com Argel Fucks, técnico do Ceará. Noite em que o craque resolveu dar show. E deu.

A derrota do atlético para o Fortaleza é normal. Anormal é como aconteceu: 5 x 0. Ari, proprietário do clube, mora na Rússia. Ele apostou no projeto, pretendendo revelar valores que dariam caixa. Mas o Atlético de hoje está abaixo do time que lhe deu origem, o Uniclinic, vice-campeão cearense em 2016. Logo...