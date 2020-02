Ferroviário mostra a força da reação

A diferença no Ferroviário tem nome: Anderson Batatais. Depois que ele assumiu o comando técnico, o Ferrão danou-se a vencer. Ontem, com mérito, derrubou a invencibilidade do Guarany-S e assumiu a liderança. Primeiro tempo equilibrado, com poucas chances de gol para ambos. Na fase final, cresceu o Ferroviário. O passe de Caíque para o gol de Eriky foi do tipo adocicado, que chega com o gosto de carinho de quem o serviu. Eriky concluiu com força e precisão. O goleiro Mauro jamais poderia deter. O Ferrão assumiu o controle. Pecou apenas em não ampliar o placar, aceitando o risco que a diferença mínima de 1 a 0 oferece. O Bugre, de Ciel, Siloé, Esquerdinha e Patuta ficou devendo. No mais, Barbalha fez a parte que lhe cabia: ganhou (2 x 1) do Caucaia. Belo trabalho do atacante Clebão, muito festejado pela torcida. O repórter Toni Sousa lembrou que ontem Barbalha completou dois anos de invencibilidade no Estádio Inaldão, sua casa. Agora a expectativa pelo complemento da rodada: o Fortaleza enfrenta o Atlético às 20 horas no Castelão e o Ceará enfrenta o Pacajus às 21h30 no PV. Até lá, o Ferrão na frente de todos. Merecidamente.

Joga muito

Que bela partida fez Charles pelo Ceará no clássico. Parecia tão à vontade que passou a impressão de veterano dono do time. Esse jovem atleta deu um recado tão bem dado que logo caiu nas graças da torcida. Só ouvi elogios à atuação dele.

Tapas e beijos

No transcorrer do jogo Fortaleza x Ceará, Argel Fucks e Rogério Ceni se estranharam, tudo porque Ceni atrapalhou um atacante alvinegro quando a bola ia sair pela linha de lado. Assim que terminou o jogo, Fucks e Ceni estavam abraçados. Amizade sincera é isso.

Explicação

Já escutei tanta explicação sobre pênalti que embaralhei a compreensão sobre o assunto. Os árbitros divergem, o VAR não raro atrapalha. Eu não sei mais como funciona a regra. Há algum tempo generalizaram: se a bola, na grande área, bater no braço de um atleta da equipe atacada, marca-se o pênalti, independentemente da intenção. Sim, mas se o braço estiver junto ao corpo, não. Sim, mas se a distância entre os atletas for mínima, vale a interpretação do árbitro. E isso. E aquilo. Meu Deus... O que vão inventar mais?

Golaço de osvaldo.

Gol de bicicleta. Uma pintura. Arte. Talento. Precisão. O cálculo perfeito. Fico impressionado com a execução de uma bicicleta. O tempo, a velocidade, a posição, a virada, o alvo, tudo no devido instante, sem poder errar um milímetro sequer. Aí acontece o gol. Parabéns, Osvaldo.

A arbitragem de pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, no jogo Fortaleza 1 x 1 Ceará, desagradou a todos. Reclamações das duas equipes. Se tem VAR não resolve, se não tem VAR também não resolve. Tantas as resoluções que superam as regras. Daqui a pouco as regras serão substituídas pelas resoluções. Que...