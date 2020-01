Estaduais perdem prestígio

As manifestações dos torcedores criticando a qualidade técnica dos jogos do Campeonato Cearense inundam as redes sociais. Após as transmissões ao vivo pela TV Diário, logo aumenta o número de opiniões desfavoráveis aos jogos, tidos e havidos como inferiores ao que o telespectador gostaria de ter. Compreendo o motivo dessa insatisfação coletiva, de certo modo já esperada. Quem vinha tendo na telinha ou telões de sua casa o melhor da Série A nacional e das competições internacionais de alta performance não aceita mais os certames estaduais, sem que faça uma cobrança intensiva, visando elevar o padrão doméstico. Eu não sei até quando os "estaduais" resistirão. O desprestígio é tanto que o Flamengo vai com uma formação Sub-20 disputar o Campeonato Carioca. Já imaginaram se todas as equipes resolverem seguir a mesma posição assumida pelo Rubro-Negro? Enquanto os torcedores cobram aperfeiçoamento, alguns clubes desdenham os certames estaduais. Aí os narradores, comentaristas e repórteres fazem das tripas coração, tentando tornar quente o que é morno, brilhante o que é opaco, emocionante o que é apático. Meu Deus...

Novos

O Ceará tem investido pesado neste início de temporada. Volante Charles, meia Vinícius, goleiro Fernando Prass, atacante Rodrigão, atacante Rogério, zagueiro Tiago Pagnussat, zagueiro William Klaus, atacante Rafael Sóbis. Desta vez, pelo menos inicialmente, o presidente Robinson de Castro resolveu atender os reclamos da torcida. Não poderá ser chamado de omisso.

No Fortaleza

A própria situação do elenco faz com que no Leão não haja necessidade de contratação em número expressivo. A reposição poderá ser feita de forma gradual, a despeito de o time ter perdido jogadores essenciais. Estão aí o volante Michel e o atacante Edson Cariús. Claro que outras contratações serão feitas. A vantagem tricolor é ter dado continuidade ao planejamento anterior, sob o comando de Rogério Ceni.

Afirmação

Taí a oportunidade para o atacante Edson Cariús confirmar sua vocação de artilheiro, fato comprovado por onde passou. Privilégio dele vestir a camisa do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiroaté quando . Agora é buscar a afirmação nacional mesmo.