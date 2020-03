Estádios mudos

Situação atípica com as praças esportivas sem torcida. Fica um vazio. Forte sentimento de ausência. Solidão. Tela sem moldura. Filme mudo. Cenário de monotonia. Aí é que se vê o quanto a voz e o grito do torcedor fazem a diferença. Quando a bola rolou, houve complicações naturais para Ceará e Sport. Vozão tomou o gol de Marquinhos. Sentiu o golpe. Mas reagiu. Baxola empatou. Pênaltis perdidos de parte a parte.

No fim, Ricardinho converteu um pênalti e o Ceará ganhou. Importante é ver a sequência de vitórias que o Ceará empreendeu após a preocupante série de empates que já preocupava. Isso poderia ter levado o técnico Enderson Moreira tropeçar na mesma pedra, quando de sua primeira passagem no comando alvinegro. Agora, sim, com vitórias no Campeonato Cearense, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, o Ceará fez os resultados criarem ambiente altamente positivo em Porangabuçu.

Classificado e líder

O Ferroviário venceu. Placar minguado, 1 x 0, com belo gol de Felipe Macena. Jogo muito equilibrado, com alternância de predomínio. Cada equipe mandou uma bola na trave. Anderson e Wesley perderam ótimas chances para o Pacajus. Caíque e Iago perderam chances incríveis para o Ferroviário. Os goleiros Genivaldo (Ferrão) e Jhones (Pacajus) fizeram também arrojadas defesas. Aos corais, no final do jogo, a comemoração pela liderança e classificação.

Definição

Quem viu o jogo do Fortaleza sabe que o placar (0 x 3) não traduziu os momentos de dificuldades que o leão experimentou. Importante, porém, a precisão cirúrgica na hora das conclusões do Leão. David, Yuri César e Bruno Melo liquidaram qualquer poder de reação dos incrédulos pernambucanos. Louvável a atuação de Romarinho pelas precisas assistências que resultaram nos gols. Ganhar do Náutico com goleada nos "Aflitos" encheu de moral o time tricolor.

Treinador

A nova posição ocupada pelo Ferroviário tem tudo a ver com o trabalho do técnico Anderson Batatais. Exatamente após ele ter assumido, o Ferroviário empreendeu uma marcha ascensional incrível. Basta ver que, no confronto com os poderosos Ceará e Fortaleza, o Ferrão não perdeu: empatou com o Ceará e ganhou do Fortaleza.

O atacante Yuri César já chegou mostrando o que pode fazer pelo Fortaleza. Na estreia, logo no primeiro lance, fez um gol diante do Pacajus. No segundo jogo, agora contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, deixou também a sua marca. Dois jogos, dois gols. Ótimo começo para um jovem que busca afirmação.

Se antes de registrar o primeiro caso de coronavírus no Estado do Ceará, os prejuízos financeiros já estão sendo elevados em todas as áreas, imagine se houver a confirmação de um caso. A desgraça desse vírus leva o homem à reflexão. O mundo do ódio e da intolerância tem de ser revisto. Nenhum poderoso está blindado.