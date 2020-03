Está difícil quebrar um tabu de 52 anos no Campeonato Cearense

O futebol cearense é um dos poucos em que jamais um time do interior alcançou em campo o título de campeão estadual. No tapetão, o Icasa de Juazeiro sagrou-se campeão em 1992, mas ao lado de Fortaleza, Ceará e Tiradentes, no famoso arranjo em que quatro times foram proclamados campeões. Há 52 anos, no dia 26 de março de 1967, houve a estreia do primeiro time do interior, o Guarany de Sobral, no Campeonato Cearense. Foi um marco importante porque estabeleceu o início da interiorização do futebol. Em 1968, Quixadá passou a ser o segundo time do interior a disputar o certame estadual. Em 1973, Icasa e Guarani de Juazeiro também passaram a disputar o Campeonato Cearense. Fortalecia-se assim o projeto de interiorização do futebol. Em 1995, ingressaram Limoeiro, Itapipoca e Uruburetama. Em 1996, ingressaram América de Russas, Portuguesa do Crato e Iguatu. Em 2001, Itapajé e Boa Viagem. Em 2012, Crateús e Trairiense. Em 2013, São Benedito. Em 2019, Barbalha. Hoje, só Guarany-S e Barbalha continuam na elite. Para os times do interior, está difícil quebrar esse tabu de 52 anos sem título de campeão cearense da primeira divisão.

Retrocesso

Há nítido retrocesso no projeto de interiorização. A falta de patrocínio é um dos motivos. Quinze municípios já tiveram times que subiram para a primeira divisão cearense, mas, por motivos diversos, terminaram fora. Inacreditável a queda de Icasa e Guarani de Juazeiro.

Metropolitano

Nada década de 1960, até 1966, o Campeonato Cearense tinha apenas times da Capital. Antes da estreia do Guarany de Sobral, primeiro time do interior que disputou o certame estadual da primeira divisão em 1967, o certame era eminentemente metropolitano, ou seja, participavam apenas Fortaleza, Ceará, Ferroviário, América, Calouros do Ar, Nacional e Gentilândia.

Vice-campeões

Faltou pouco para um time do interior ser campeão cearense da primeira divisão. Em oito oportunidades, disputaram a final, mas perderam. Foram vice: Icasa (1993, 1995, 2005, 2007 e 2008), Juazeiro (1999), Guarani de Juazeiro (2011) e Guarany de Sobral (2013). Agora, do interior, somente Guarany e Barbalha têm chances de ganhar o Estadual 2020.

Os três gols de Rafael Sóbis na vitória sobre o River-PI podem dar ao atleta a tranquilidade necessária para que ele reencontre seu melhor futebol. Agora, a pressão da torcida deve arrefecer. Rafael Sóbis é bom jogador. Creio que possa fazer de forma regular boas participações no setor de frente do Vozão

A CBF tem obrigação

De rever os locais dos jogos nas competições promovidas sob sua responsabilidade. O Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, não oferece no momento as condições adequadas para sediar jogos oficiais interestaduais. Vestiários sem torneira. Gramado irregular. Assim também não, gente