Emoções gerais entre o princípio e o fim

A disputa que Barbalha e Guarany travam pelo título do primeiro turno aqueceu essa fase do campeonato. Vale uma vaga na Copa do Brasil. Ora, Guarany líder; ora líder o Barbalha. Parece até disputa de Fórmula Um, quando dois bólidos se alternam na primeira posição. Hoje, Barbalha na frente. Diferença apenas no saldo de gols. Todos os demais itens iguais. Barbalha teoricamente enfrentará adversário mais difícil, ou seja, o Ferroviário no Elzir Cabral. O Guarany enfrentará o Floresta, que desesperado luta contra o rebaixamento. Já na parte baixa, Floresta e Atlético estão numa situação mais difícil. Caucaia e Pacajus com maiores chances de permanência. A derradeira rodada é variada porque define tanto a parte baixa quanto a parte alta. Nesta reta final, a primeira fase do certame, que começara insossa, ganhou vivo interesse. Ficou bem explícito que, até mesmo pela colocação, a classificação retrata fielmente quem melhor se cuidou e quem melhor produziu. Numa competição chamada de tiro curto, não há tempo para recuperação. Quando começa, por mais paradoxal que pareça, já está no fim. Assim o primeiro turno do "Estadual".

Série A

As contratações feitas pelo Ceará foram todas no padrão Série A nacional. Não esperem, porém, logo de início tudo ajustado. No futebol a automação requer continuidade de trabalho. Só no correr do certame isso será possível. Os defeitos são naturais. As correções virão na medida em que os erros forem detectados. Aí vale muito a intervenção do treinador.

Expectativa

O Fortaleza teoricamente terá mais facilidade em encontrar a sintonia fina. Motivo simples: traz para 2020 o mesmo trabalho que o coroou na temporada passada. É natural que busque os avanços necessários, pois não pode ficar amarrado ao êxito anterior. A luta por novos êxitos exigirá adaptações ao novo tempo. Mas Rogério Ceni tem o time na mão. Provou isso quando teve de montá-lo e remontá-lo. E sempre o fez com extrema competência.

Nível

Começar na Copa do Nordeste é bom porque o nível de exigência já é de extrema cobrança. Se tivesse sido no "Estadual", iriam questionar a qualidade do produto, já pelo nível da competição local, tida e havida como de grau menor.

Curtas

O grande DESTAQUE desta primeira fase do Campeonato Cearense é o atacante Ciel. Além de artilheiro, um maestro em campo. Fora de campo, suas entrevistas são muito seguras. Revelam um jogador altamente responsável. Também cobra dos companheiros compromisso profissional. Exemplo a ser seguido.

O antecipado rebaixamento do Horizonte para a Série B cearense 2021 revelou quão equivocado foi o planejamento para a atual temporada. Nada justifica tamanha queda, depois de anos seguidos de ótima produção. Não sei bem o que emperrou. Verdade é que o Horizonte terá de passar por total revisão de conceitos.