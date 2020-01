Efeitos das primeiras impressões

O Ceará empatou com o Freipaulistano. O Ceará empatou com o Ferroviário. O Fortaleza empatou com o Vitória. O Fortaleza ganhou do Caucaia no minuto final. Esses primeiros resultados trouxeram ao torcedor algumas naturais indagações. Estarão os dois maiores times da capital abaixo do esperado ou é mesmo questão de tempo para uma melhor produção? Fico com a segunda parte. O Fortaleza, embora tenha tido uma vitória minguada sobre o Caucaia, deu indicativos de avanços pela produção que teve.

Protestos

O Ceará, pelo contrário, não teve boa produção. Por esse motivo, elevaram-se os protestos contra o treinador Argel Fucks. Há tempo eu não via, num início de temporada, cobrança tão forte. A do Fortaleza revela-se mais tolerante por motivos óbvios. A do Ceará mais inflamada por motivos óbvios também. Os alvinegros ainda não esqueceram o sufoco que experimentaram no ano passado. Os próximos jogos serão se suma importância na definição dos fatos. O clássico de amanhã dará ao torcedor a possibilidade de uma oportuna análise comparativa. Mas não poderá ter caráter conclusivo. Cuidado com as precipitações.

Técnico

Quando o time não vence, mas joga bem, a torcida até entende. Quando não vence e joga mal, aí a dobrada insatisfação conduz a manifestações fortes. O alvo sempre é o treinador. Não importa se teve ou não pouco tempo para os ajustes. O técnico vira saco de pancadas. É a situação do comandante do Alvinegro Argel Fucks.

TRANQUILO

Já que o assunto é treinador, quem está na dele, numa boa, é o técnico Anderson Batatais. Depois que assumiu o comando do Ferroviário, o time não mais perdeu. Além disso, faltou pouco para conquistar a vitória sobre o então favorito Ceará. O Ferrão tem limitações, mas a liderança de Anderson há conseguido fazer o grupo mais voluntarioso e competitivo. É o que está acontecendo.

Sequência

O Guarany segue firme. A vitória sobre o Atlético consolidou tal condição. Agora, domingo (2), o Bugre enfrenta o Ferroviário no PV. No jogo entre ambos, na primeira fase, o Guarany ganhou bem (2 x 0) no Junco. Na época, o técnico do Ferrão era Zé Teodoro. Agora, nesta espécie de revanche, o técnico coral é o invicto Batatais. Jogão no PV.

Aplausos para Mariano Vázquez. O técnico Rogério Ceni elogiou. A torcida o elogiou. A crônica o elogiou. O atleta, lógico, se diz muito feliz pelo reconhecimento. Isso no transcorrer do certame é normal, mas não logo no início do campeonato. Parabéns, Mariano Vázquez, por um começo tão brilhante.

O que há com o Barbalha? O time liderou boa parte da primeira fase e deu até a impressão de que ganharia o simbólico título de campeão que ficou com o Guarany. Agora perdeu dois jogos seguidos, inclusive o da estreia na segunda fase diante do Pacajus. Inexplicável queda de produção.