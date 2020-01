É preciso incrementar os "Estaduais"

O Flamengo, clube de maior torcida do Brasil, resolveu colocar seu time Sub-20 na disputa do Campeonato Carioca. Revela com isso um certo desdém em relação ao certame estadual. Gradualmente se observa o crescente desinteresse por esse tipo de disputa. Não de hoje, há dirigentes e cronistas posicionando-se pela extinção dos campeonatos estaduais. Os argumentos contra tal tipo de disputa são bem consistentes: deficitário, baixo nível técnico e efêmero. Evapora-se a cada ano diante da concorrência de outras competições que chamam o interesse do público. Como competir tendo de forma paralela a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil? Como competir se, desde o início, relegado a segundo plano como coisa inferior? Dói ver sumindo a graça e a beleza de campeonatos que já empolgaram multidões. Ora, se o Flamengo colocou em campo os jovens do Sub-20, não faltará quem o acompanhe, tomando medida semelhante. Daqui a pouco, o "estadual" não passará de disputa juvenil, com jovens imberbes buscando espaços. Sou a favor dos "estaduais". Prego a incrementação. Mas esta só virá se o interesse partir dos grandes clubes.

Concorrentes

Citei como concorrentes dos certames estaduais a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Mas, muito mais que essa concorrência concreta, há a dos campeonatos europeus mostrados pela televisão. Os jovens de hoje sabem mais do Liverpool, Real Madrid, PSG, Milan, Barcelona que dos times locais. Essa, talvez, seja a concorrência mais direta.

Cobrança

Pela convivência do torcedor com o alto nível do futebol europeu mostrado pela televisão, é natural que haja cobrança, quando a televisão cearense mostra os jogos locais. O telespectador é levado a comparações. É preciso um repensar rápido sobre medidas que possam fortalecer os campeonatos "estaduais". Se assim não for, virarão peça de museu.

Promoções

Ingressos com preços populares, sorteio de carros e motos agregados, enfim, expedientes que possam despertar no torcedor a vontade de participar. Tirá-lo da acomodação. Mostrar o Campeonato Cearense com o peso de mais de cem anos de existência. Uma tradição. O que atrapalha é a repetição da mesma fórmula todos os anos. A mesmice.

Louvável o que os dirigentes do Guarany de Sobral e do Barbalha estão fazendo. Mesmo com as naturais limitações financeiras, conseguiram formar equipes competitivas. Prova disso é o revezamento desses dois times nas primeiras colocações. Teste maior quando começar a segunda fase do certame.

A entrada do

Fortaleza e do Ceará apenas na segunda etapa do campeonato cearense é compreensível, mas empobrece demais a primeira fase. Pelas circunstâncias, é difícil colocar os dois rivais na primeira etapa, mas é preciso repensar a fórmula. É como se o certame só valesse a partir do returno.