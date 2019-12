É a hora de o Ceará surfar na nova onda

A torcida do Ceará resolveu embarcar na última onda de esperança para que o time de Porangabuçu se livre do rebaixamento. Com a derrota do Cruzeiro para a equipe do Vasco da Gama, o caminho alvinegro ficou mais tranquilo. Não é nem um céu de brigadeiro, mas a intercorrência de nuvens carregadas diminuiu sensivelmente. Basta ao Ceará vencer o Corinthians e torcer para que a Raposa seja derrotada pelo Grêmio - resultado, diga-se de passagem, bem possível de acontecer. Até se o Vovô não conseguir vencer e empatar, o time mineiro perdendo, também dá certo. Diante deste cenário, a torcida se empolgou para empurrar a equipe contra o Timão. Por isso é que eu digo: o Ceará precisa vencer com o apoio da torcida. Eu sei que o torcedor pode ter um efeito contrário, mas não é possível que mais de 40 mil vozes gritando e incentivando não faça com que os jogadores não lutem e deem o sangue para vencer e permanecer e aumentar a possibilidade de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E mais, que o time marque e não leve o empate, como foi diante do Athletico/PR. Hora de fazer valer o mando de campo definitivamente.

O ato de secar

Nunca se conjugou o verbo "secar" com tanta intensidade pelos lados de Porangabuçu como agora. Na última rodada, o Cruzeiro jogou depois, na segunda-feira. E nesta rodada, o panorama é o mesmo. O Ceará joga hoje, e a Raposa só enfrenta o Grêmio um dia depois, na quinta-feira. Ou seja, para o torcedor e o próprio time, só será dado o direito de torcer contra já sabendo do seu resultado. Haja coração para eles!

Revanche com objetivo

O Fortaleza tem a chance de dar o troco no Fluminense ainda nesta Série A. E com um objetivo bem mais forte do que apenas vencer uma partida. No primeiro turno, o Leão do Pici foi derrotado na reta final do confronto, por 1 a 0, após ter apertado o Fluminense no seu campo de defesa durante boa parte dos 90 minutos. Agora, derrotar a equipe carioca significa dizer que o time continuará na briga pela Libertadores até a última rodada. Principalmente, se o Ceará vencer o Corinthians ou se o São Paulo bater o Internacional. Uma combinação positiva dos dois resultados seria melhor ainda.

Leão na briga

Matéria do GloboEsporte.Com mostra que ainda faltam 10 vagas para que os classificados para a Taça Libertadores completem todas as vagas disponíveis. No que compete ao Brasil, o Fortaleza está sendo cotado, ao lado de Corinthians e Internacional, mas também de Goiás, Bahia e Vasco da Gama, que têm chances mais reduzidas. Basicamente, são duas vagas disputadas por seis equipes. O Tricolor tem, no momento, cerca de 6% de possibilidade de chegar à Pré-Libertadores. Em caso de vitória, essa porcentagem tende a crescer bem.

Os outros que faltam

As outras oito vagas ainda em aberto na Libertadores de 2020 se dividem entre mais cinco países: uma da Argentina, três da Bolívia, uma do Chile (que teve o campeonato encerrado faltando ainda seis rodadas para o seu oficial por causa dos seguidos protestos no país e que deixaram inviável a disputa da competição), dois do Equador e uma do Uruguai.

*Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros