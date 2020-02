Dignidade do Leão em Avellaneda

O Independiente venceu (1 x0), gol de Fernández, mas deixa ao Fortaleza a oportunidade de decidir em casa a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Primeiro tempo nivelado. Aos 20 minutos, a trave à disposição de David: ele perdeu. Aos 35,a trave à disposição de Benítez: também perdeu. O Fortaleza estava tranquilo. Aí Quintero acha de estragar a serenidade e vai expulso. Com ele, vai Sánchez. Na fase final, o Independiente mostrou-se melhor fisicamente. Assumiu o controle. Fez 1 a 0. Ficaram notórias as dificuldades do Leão. Mesmo assim, o Fortaleza reagiu, máxime pelo esforço e talento de Osvaldo, o melhor do jogo. Dele uma finalização que passou rente. Dele a criação de várias chances de gol. Romarinho conseguiu o impossível: perder um gol, com a trave já sem goleiro. O Independiente, com Martínez, teve tudo para marcar o segundo gol, o que seria terrível para o jogo de volta. Depois Romarinho e Gabriel Dias, num lance só, desperdiçaram boa chance. Na reta final, o sufoco de ver o Fortaleza esgotado fisicamente. Ainda assim, manteve a bravura de lutar, não desistir. Digna, muito digna, presença tricolor de aço em Avellaneda.

Estímulo

Claro que a vitória do Ceará sobre o Bragantino/PA tem duplo aspecto positivo: o técnico e o financeiro. Quanto ao primeiro, dá animo e eleva o moral do grupo. Quanto ao segundo, um aporte bem significativo. Já imaginaram que cemitério se o Ceará tivesse sido eliminado?

Casos concretos

Nesse tipo de disputa, não raro os times grandes são surpreendidos. Agora mesmo o Corinthians foi eliminado da Libertadores pelo modesto Guarani do Paraguai. Na Copa do Brasil, o Bahia foi despachado pelo River e o Sport eliminado pelo Brusque. Já o Ceará fez bem a parte que lhe cabia.

Conclusão

É cedo ainda para analisar trabalho de Enderson Moreira, até porque ele está apenas começando, ou melhor, recomeçando. Momento adequado para apuração mais acentuada será amanhã, quando o Vozão enfrentará o Bahia, às 16 horas, no Castelão. Aí já será possível observar que avanços as orientações do novo treinador proporcionaram. Além disso, o gramado do Castelão permite toques perfeitos, fato que o gramado do Digão em Bragança não permitiu.

O Ferroviário VOLTOU

À liderança do Campeonato Cearense, agora com sete pontos. Caíque, na minha avaliação, tem se destacado. Sua produção é bastante regular. Há um detalhe que os corais não podem esquecer: o time tem dois jogos a mais que os concorrentes diretos. Isso pode complicar na reta final.

A ELIMINAÇÃO

Prematura de Barbalha e Caucaia na Copa do Brasil dá uma ideia de como é difícil formar time forte para tal competição. Ganhar a vaga em disputa interna é mais fácil. Seguir para a etapa seguinte na Copa do Brasil requer apuro na preparação. Barbalha e Caucaia negligenciaram nessa parte.