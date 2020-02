Desclassificação injusta e cruel

Tristeza. Muita tristeza. O Fortaleza não merecia o castigo. Foi melhor que o Independiente o jogo todo. Ganhou com mérito (2 x 1), mas perdeu para o regulamento. No primeiro tempo, David desperdiçou ótima chance. Brain Romero também desperdiçou para os argentinos. A diferença fazia Osvaldo, o melhor do jogo. E foi ele quem sofreu o pênalti convertido por Juninho (Leão, 1 x 0). Na fase final, o Independiente esboçou tímida reação, logo neutralizada. Rogério Ceni fez entrar Tinga e Marlon. Cresceu o Leão. Em jogada de David e Gabriel Dias, cruzamento para o gol de Marlon (2 x 0). O sonho da classificação a poucos minutos da realidade. O Independiente sentiu o golpe. O Fortaleza teve a chance do terceiro gol. Gabriel Dias poderia ter servido a David, mas preferiu finalizar. Errou. Tudo parecia caminhar para a apoteose de um desfecho feliz. Mas aí veio a trama traiçoeira que faz do futebol o mais enigmático dos esportes. Velasco passa a bola para Bustos. Este chuta para o gol. A bola desvia em Bruno Melo e entra. Gol da classificação argentina. Bustos, que levara um baile de Osvaldo, virou herói do jogo. Até tu, Bustos... Leão eliminado.

Inquietação

O jejum de vitórias do Ceará, na Copa do Nordeste, há provocado reflexões. Contra o Bahia, o Vozão largou na frente, ao marcar 1 a 0, mas não segurou o resultado. Sofreu a virada e teve de desdobrar-se para empatar (2 x 2) já nos acréscimos. Diante do Botafogo-PB, comandou o placar em duas oportunidades. Em nenhuma, porém, conseguiu segurar o placar.

Superior

Quando no Castelão ou PV, contra times de fora, o Ceará tem que se impor como superior. Tem de dar as cartas, casar e batizar. Mas não é isso o que tem acontecido. Não sabe sequer tirar proveito de jogar em casa, diante de sua torcida. Contraria até as pesquisas mais recentes. Estas indicam que 70% dos times que jogam em casa alcançam a vitória. No Vozão não tem sido assim.

Próximo

O técnico Enderson Moreira se depara com situação semelhante à por ele mesmo vivida, quando de sua primeira passagem por Porangabuçu: a necessidade de ajustar a peça ofensiva. Cuida, pois, para não tropeçar na mesma pedra. Agora vem o Guarany, no PV.

O Guarany ocupa a liderança do Campeonato Cearense nesta segunda fase. Resposta positiva de um time muito bem montado pelo técnico Washington Luiz dos Santos. Agora, o Bugre vai encarar os dois adversários mais difíceis: amanhã, o Ceará no PV; dia 18 de março, o Fortaleza no Junco. Está bem o Bugre.

Desconfortável ver o Ceará, time série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a vice-lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste. Pelo investimento que fez, deveria estar numa posição condizente com sua história, ou seja, brigando pela classificação para a próxima etapa. Situação preocupante.