De paralítica na infância a velocista

Uma das maiores emoções que eu tive na vida profissional foi conhecer o cientista Albert Sabin, um benfeitor da humanidade. Na década de 1970, ele foi entrevistado na TV Ceará, Rede Tupi, pelo apresentador Augusto Borges. Eu estava presente. Sabin, em 1960, inventara a vacina com um vírus "vivo" contra a paralisia infantil. Liberou a patente. Isso praticamente extinguiu do mundo a terrível poliomielite. Aí lembrei de Wilma Rudolph, que nasceu em 1940. Como não havia vacina, foi vítima da poliomielite. Após lutas em clínicas e muita massagem, só com 12 anos conseguiu andar normalmente. Dedicou-se ao basquete. Mas um técnico de atletismo descobriu sua vocação para competições de velocidade. Em Roma, na Olimpíada de 1960, mesmo ano em que o doutor Alberto Sabin aperfeiçoara a vacina, Wilma conquistou três medalhas de ouro nas provas de 100 metros rasos, 200 metros rasos e revezamento 4x100. Superou o racismo, superou as sequelas da paralisia infantil e virou heroína nos Estados Unidos, tema de filmes e livros. Morreu aos 54 anos, vítima de câncer no cérebro. Hoje o mundo clama por uma vacina contra a Covid-19. Lembrei do Sabin, que morreu em 1993. Falta um Sabin nos dias de hoje.

Pernas tortas

Manoel Francisco dos Santos, uma perna seis centímetros maior que a outra. O joelho direito voltado para fora (varo). O joelho esquerdo voltado para dentro (valgo). Apelido: Garrincha. Quando quis jogar futebol, foi rejeitado por Flamengo, Vasco e Fluminense. Suas pernas tortas chamavam atenção, fato que contribuiu para a não contratação do atleta.

Campeão

Garrincha superou o preconceito. Muitos diziam na brincadeira que ele era aleijado. No Botafogo, após seu primeiro treino, deu canseira no famoso Nilton Santos. Aí encontrou morada, apadrinhado pelo próprio Nilton. Daí para os grandes triunfos e títulos do Botafogo e da Seleção Brasileira. Aplaudido pelo mundo nas Copa de 1958 e 1962, que conquistou pela Canarinho.

Fratura

No ano 2000, Ronaldo Fenômeno sofreu grave lesão: rompeu o tendão e os ligamentos do joelho direito. Uma cena chocante que a televisão mostrou. Ainda hoje eu não gosto de ver. Horrível. Ele jogava pela Inter de Milão. Ficou um ano e três meses parado. Surpreendeu o mundo. Voltou e foi campeão e artilheiro da Copa do Mundo de 2002 no Japão.