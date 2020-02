De Avellaneda a Imperatriz

Hoje, novamente, o Fortaleza em campo. Enfrentará o Imperatriz no Estádio Frei Epifânio da Abadia pelo certame regional. No dia 27 de fevereiro, logo após o Carnaval, tem o jogo de volta com o Independiente no Castelão. No Campeonato Cearense, só voltará a jogar no dia primeiro de março. Enfrentará o Barbalha no Castelão. Trabalha, pois, em três frentes. Responsabilidade tríplice. Administrar tal situação requer habilidade e conhecimento do treinador para adequar a escalação de acordo com as circunstâncias. O técnico Rogério Ceni tem conseguido, com extrema habilidade, utilizar a rotatividade necessária para não estourar a equipe. Em Avellaneda ficou patente o elevado desgaste físico do time, que passou momentos delicados na iminência de sofrer o segundo gol.

Foco

No momento, é indiscutível a necessidade de o Fortaleza concentrar atenções maiores no jogo de volta da Copa Sul-Americana, máxime porque notória a real possibilidade de reversão da desvantagem. As outras competições têm também suas importâncias. Entretanto, nenhuma delas, nas atuais circunstâncias, supera o clima de euforia que invadiu Avellaneda e que se transferiu para cá, logo após o resultado do jogo no Estádio Libertadores de América. São efetivamente reais as possibilidades de passagem do Leão para a etapa seguinte dessa competição internacional. Então, é jogar em Imperatriz, sem fazer ligação com o desafio maior programado para o dia 27 de fevereiro. Serão formações diferentes, em três dimensões, mas sob um único planejamento. Ceni sabe fazer isso muito bem.

Vitória

O Ceará ainda sem vitória na competição regional. Mas, no empate com o Bahia, há que se levar em conta a produção da equipe que deu sinais de avanços com Enderson Moreira. Ainda assim, as incertezas persistem. Essas incertezas somente serão dissipadas com uma série de vitórias. Enquanto isso não acontecer, os novos contratados estarão na berlinda, exceto Klaus e Charles que, de imediato, deram resposta positiva. Os demais ainda terão de ampliar muito suas participações individuais e coletivas. A assistência de Rafael Augusto Sóbis para Vinícius marcar um golaço pode ser catalogada como esperança de um futuro melhor de ambos em Porangabuçu. Os próximos jogos serão fundamentais para aclarar as opiniões sobre o desempenho dos novos jogadores do Ceará.