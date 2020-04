Conquista inesquecível do Ceará e um apagão na memória

Não consigo entender como a preservação da memória do futebol foi tão negligenciada, quando da conquista do Nordestão pelo Ceará em 1969. A retumbante vitória alvinegra no jogo de volta, uma virada para 3 a 2 após estar perdendo por 2 a 0, está no rol dos maiores feitos do Vozão. E a vitória (3 x 0) no jogo seguinte, o que decidiu o título a favor do Ceará, foi também uma apoteose. Inexplicavelmente, não há nenhum registro em filmes ou em gravação de rádio. Lembro que três emissoras de rádio transmitiram o jogo: Ceará Rádio Clube, Rádio Uirapuru e Rádio Dragão do Mar. Não recordo se a Rádio Assunção transmitiu. A Rádio Verdes Mares não cobria futebol. Não havia transmissão ao vivo pela televisão. Aqui só havia a TV Ceará - Canal 2, da Rede Tupi. Os jogos foram em dezembro de 1969. A TV Verdes Mares estava em fase experimental, sendo inaugurada no dia 31 de janeiro de 1970. E a TV Educativa - Canal 5, do Governo do Estado, só foi inaugurada em 1974. Portanto, só a TV Ceará, já extinta, fez a cobertura dessa inesquecível conquista do Ceará. Incrível como ficaram registros desses jogos nos arquivos dessas emissoras.

Televisão

Pelo que consta, em 1969 a TV Ceará fazia reportagens apenas com filmes de 100 pés e 200 pés em preto e branco. Na época, ainda não utilizava operação em vídeo. E, se chegou a utilizar (há uma dúvida sobre isso), não preservou as fitas. Sobre a conquista do Ceará não há imagens em filmes ou vídeos. Só há fotos dos jornais.

Rádio

As finais do Nordeste de 1969, eu narrei pela Rádio Dragão do Mar. Júlio Sales narrou pela Rádio Uirapuru. Não lembro quem narrou nas demais emissoras. As gravações dos gols das duas partidas sumiram. Nenhuma emissora de rádio do Ceará possui tais registros. Como isso aconteceu, eu não sei. É incrível.

Descuidos

Como as emissoras mudaram de proprietário, presume-se que, nas transições de uma empresa para outra, as fitas tenham desaparecido. Quem cuidava da preservação na Rádio Uirapuru era Mena Barreto. Quando a rádio foi vendida, saiu da responsabilidade dele. Não lembro quem cuidava dessa parte na Rádio Dragão do Mar.

Verdade é que aí está um lapso imperdoável. Eu mesmo me penitencio, pois, como narrei tais jogos, deveria ter tirado cópia das fitas. Afinal, tratava-se de um registro histórico. Também o Júlio Sales não tirou cópia para ele. Ficou uma lacuna impreenchível.

Pedro Mapurunga teve oportuna ideia. Ele faz documentários sobre o Ceará. Aí, recompôs o cenário de 1969, quando da conquista do Nordestão. Entrevistou profissionais e pessoas da época. O vídeo ficou um primor. Está disponível no "Vozão TV" no You Tube.