O Campeonato Cearense entra agora na fase mais interessante porque nele ingressam Fortaleza e Ceará. Se antes diziam que a primeira fase era sem graça, exatamente pela ausência dos dois, já não há mais argumentos para desvalorizar o nosso certame. O Guarany de Sobral, ganhador simbólico do título de campeão do primeiro turno, chama para si todas as atenções. O treinador Washington Luiz montou uma equipe de ótimo padrão técnico, com jogadores experientes e voluntariosos como Mauro, Olávio, Regineldo, Carlão, Siloé, Linconl, Esquerdinha, Tininho, Ciel. O Barbalha também se mostrou competitivo, embora, na hora da definição do título da primeira fase, tenha quedado diante do Ferroviário. De qualquer forma, os dois do interior superaram os times da Região Metropolitana, posicionando-se também à frente do Ferroviário, time grande da capital. E é assim que o Campeonato Cearense passa a ter apelo mais significativo. Fortaleza e Ceará transmitem ao certame a grandeza e o prestígio de dois times da elite nacional. Pode até ser uma concorrência desproporcional, mas é assim que a coisa funciona aqui e em todo lugar.

Estreia

O Fortaleza começa hoje sua jornada no certame estadual. Enfrenta o Caucaia, às 21 horas, no PV. Claro, que é favorito absoluto. Narrei alguns jogos do Caucaia, inclusive o mais recente (1 x 1) diante do Atlético. Tem bons jogadores como Ciro Sena (ex-Fortaleza), Túlio (ex-Ferroviário) Jackson Caucaia (ex-Vasco da Gama), Paulinho. Tiaguinho, Edrean, mas há oscilado muito na produção.

Superior

A diferença técnica é muito grande a favor do Fortaleza neste confronto com o Caucaia. Mas em futebol nem sempre o melhor sai vencedor. O técnico do Caucaia, Marcinho Guerreiro, conhece os segredos do futebol. Brilhou no Icasa e no próprio Fortaleza. Deve ter estudado qual modelo tático será mais apropriado para neutralizar a superioridade do Leão.

Experiência

O Caucaia, creio, entrará fechado, tentando os contra-ataques. É assim que acontece quando em campo equipes de diferente qualificação técnica. O time menos aquinhoado tende a se resguardar. Lançar-se ao ataque seria aventura. Marcinho não embarcará numa exposição de risco assim.

O primeiro CLÁSSICO DO ano, Ceará x Ferroviário, acontecerá amanhã, às 20 horas, no PV. A história há mostrado momentos inesquecíveis proporcionados por esses dois clubes. Quero crer que, amanhã, ambos possam honrar as tradições, fazendo um espetáculo digno de todos os encômios.

SetE É A CONTA DO mentiroso. Sete o número de jogos que definiu a situação de quem ficou na primeira divisão ou caiu para a Segundona cearense. Como investir numa situação onde em sete jogos tudo poderá estar terminado. Não tem sentido isso. É cruel. É preciso mudar. Não há quem segure uma barra assim.