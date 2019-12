Como o Cruzeiro está salvando o Ceará

O Cruzeiro provou que cometeu mais erros durante o Brasileirão do que o Ceará. A contar do desempenho do elenco (bem mais caro) dentro de campo e da postura dos jogadores. Diante do Grêmio, ontem, mostrou mais uma vez que pode até ter técnica, mas lhe falta equilíbrio emocional e vontade de ganhar. O time, que já não empolgava, foi o reflexo de seu treinador Adilson Batista: recuado e tentando uma bola. Só foi ao ataque de fato (e quase fez gol) quando estava perdendo e a situação era irreversível. Diante disso, o Ceará tem a chance de fazer uma partida minimamente equilibrada e garantir o empate que lhe é necessário para escapar do rebaixamento.

Levando em conta que o Vovô não é um visitante aguerrido. Novamente, o Alvinegro de Porangabuçu só depende dele para escapar e deve à torcida uma resposta em campo. Porque o Cruzeiro só escapa se vencer um Palmeiras que luta pelo vice-campeonato e o Ceará não pontuar de forma alguma. Um cenário que, pela situação na qual a Raposa deixou o campo de jogo, é difícil de se acreditar que pode acontecer na última rodada deste Brasileirão.

Festa merecida

A torcida tricolor não quis esperar pelo domingo para festejar a bela campanha do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Lotou o aeroporto, gritou, abraçou os jogadores e pediu para o técnico Rogério Ceni permanecer no clube. Se ele vai ficar, ainda é cedo para dizer, mas o fato é que o treinador já é o maior da história do Leão do Pici.

Destino incerto

Durante o ano, Rogério Ceni recebeu diferentes propostas para deixar o Tricolor. Só saiu para tentar a sorte no Cruzeiro. Mas logo voltou sem ter dado certo. Muito pela política do clube e pela postura dos jogadores. O seu retorno acabou dando uma nova injeção de ânimo no elenco. O resultado está nos 50 pontos que o Fortaleza tem no Brasileirão.

Organização

Claro que não é apenas o mérito de Rogério Ceni que guiou o Leão na temporada. Mas também o planejamento que a diretoria teve quando não cometeu excessos ao contratar.

Aparição do prefeito Roberto Cláudio no meio da multidão tricolor no Aeroporto de Fortaleza deu um tempero a mais à festa no desembarque do time do Fortaleza. Mesmo sem ter ido diretamente para a chegada leonina, o prefeito acabou entrando no clima e batendo foto com os torcedores.

Coleção de técnicos do Ceará ao longo desta temporada mostra que faltou assertividade do clube ao contratar. Começou o ano com Lisca, que perdeu o Cearense. Mudou para Enderson Moreira, que ensaiou uma evolução, mas acabou demitido. Veio Adilson Batista, substituído por Argel Fucks.

* Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros