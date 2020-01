Ceará x Ferrão como nos velhos tempos

Clássico à moda antiga. Estádio Presidente Vargas, PVzinho da Gentilândia, como cenário. Ceará e Ferroviário fazem o primeiro clássico do ano. Neste mesmo PV, o Vozão, de caras novas, tropeçou diante do Freipaulistano. Foi estreia. Dá-se o desconto. O Ferroviário também não engrenou como se esperava na primeira fase do Campeonato Cearense. Apesar de bons jogadores como Felipe Macena, Magno, Wellington Rato, Léo Bahia, o Ferrão só melhorou depois que o técnico Anderson Batatais assumiu. Esteve na corda bamba, mas aprumou o xote e deu para chegar em terceiro lugar.

Antes, porém, nos prognósticos, foi apontado como favorito. Não sei a razão por que o bom treinador Zé Teodoro não deu certo na Barra. O Vozão contratou jogadores para neutralizar o seu maior problema na temporada passada: os graves erros de finalização. Pois os novos contratados, Vinícius e Rodrigão, cometeram graves erros de finalização em bolas na cara do gol. Então, aí está um clássico Ceará x Ferroviário como nos velhos tempos. Lembranças de Iva Roriz e Gildo do Ceará, lembranças de Nozinho, Manoelzinho e Pacoti do Ferroviário.

Sobral

A minha prima, Maria Albene, manda me avisar que Sobral é uma festa só com o guerreiro Guarany. Hoje, o time entra como favorito diante do Atlético, mas alertado contra o traiçoeiro "já ganhou". Aproveito para agradecer a Luiz Torquato a foto que me enviou por Denise Santiago. Valeu, Luiz.

Mais cedo

Pacajus e Barbalha jogam mais cedo, às 15h30, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus. Situações diferentes: Barbalha fez bela campanha, segundo colocado na primeira fase. Brigou pelo título simbólico até a última rodada, quando perdeu para o Ferroviário. Já Pacajus classificou-se com extrema dificuldade, ocupando a última vaga. Foi um sufoco.

Torcida do leão

Pelo ritmo de vendas, ontem, já se vê que a torcida do Fortaleza marcará boa presença no jogo diante do Independiente, dia 13 de fevereiro, no Estádio Libertadores da América em Avellaneda, Buenos Aires. Nem mesmo o preço salgado (R$140,00) inibiu o torcedor. O estádio tem capacidade para 52. 777 torcedores. É muito bonito. Foi inaugurado em 1928. Tem história.

Iarley, grande Iarley, um dos melhores jogadores da história do futebol cearense, está feliz da vida. Ele coordena as escolinhas do Internacional. Sábado passado, ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, derrotando o Grêmio. Iarley, bicampeão mundial de clubes, está em Fortaleza. Parabéns

A Bagunça que se estabeleceu no Pré-Carnaval na Pracinha da Gentilândia fez com que carros do Sistema Verdes Mares passassem 50 minutos sem conseguir sair do PV no sábado passado. Sou a favor de um Pré-Carnaval organizado, não esta afronta às famílias. Onde estão as autoridades? Absurdo