Ceará Em busca de uma identidade

De Bragança, no Pará, a Barueri em São Paulo. Trajetória do Ceará para enfrentar o Oeste, hoje, pela Copa do Brasil. Há toda uma expectativa sobre o Vozão, que emperrou na Copa do Nordeste, onde não ganhou uma sequer. A torcida alvinegra espera a evolução da equipe. No momento, há muita incerteza. As contratações ainda não deram a resposta esperada. Com o técnico Argel Fucks, o time estacionou, fato que fez o treinador perder o cargo. Agora a cobrança está em cima do técnico Enderson Moreira. A vitória sobre o Bragantino aliviou tensões, mas apenas em parte. O resultado foi bom, mas a produção não convenceu. Veio o empate com o Bahia e os questionamentos voltaram. O Vozão só nos acréscimos obteve o empate. O Oeste, adversário de hoje em Barueri, obteve a classificação para a segunda fase da competição mediante empate (1 x 1) com o Bangu em Moça Bonita no Rio de Janeiro. O Ceará é uma equipe ainda em busca de identidade. Não tem padrão definido. O maior desafio de Enderson Moreira será exatamente encontrar o modelo ideal, adequado às condições e características do atual grupo.

Entrevista

Prestem atenção e tirem conclusões sobre o que disse o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni. Explicou que seus atletas têm de conhecer o modelo da equipe e têm também de saber desempenhar duas funções. Resultado: a versatilidade é fundamental para ter vez numa equipe treinada por Ceni. E ele está mais do que certo.

Escala

Num outro trecho, Rogério Ceni explicou que o jogador se escala. Tenho dito isso com muita frequência. O jogador é que se escala. Em contrapartida, a recíproca também é verdadeira. Ceni mostrou que a rotatividade torna todo o grupo titular, embora haja quem não considere assim.

Firmeza

Ceni não perde a oportunidade de resmungar pela falta de contratações para posições onde ele quer ter maiores opções. Mesmo assim, tem sabido trabalhar com eficiência nas três frentes. Se outro fosse o presidente, que não Marcelo Paz, quero crer que perguntaria a Ceni a razão pela qual quer mais reforços, já que o Leão está bem em tudo. Sendo Marcelo Paz, sei que ele vai, sim, atender o treinador.