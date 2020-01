Carência de ídolos no futebol cearense

O campeonato estadual vai caminhando para o fim da primeira fase. A Copa do Nordeste começa no próximo fim de semana. Daqui a pouco, a Copa do Brasil. Daqui a pouco, a Sul-Americana. Serão jogos numa sequência sufocante. Quem é o ídolo do futebol cearense? No momento, ninguém. A vacância continua. Faz tempo não há no futebol cearense um ídolo capaz de sacudir multidões. O último foi Clodoaldo, o Baixinho bom de bola. Emplacou um melô até nos programas esportivos da Rede Globo. Depois dele, ninguém mais. Bons jogadores passaram por Ceará e Fortaleza. Mas para ser ídolo há a necessidade de um tempo de permanência maior para a perfeita fusão de imagens entre o atleta e o clube. Mota destacou-se no Ceará, mas foi embora para o Cruzeiro. Everton, o goleiro, idem. Gustavo (Gustagol), se demora mais um pouco aqui, poderia ter ganho tal status no Pici. Foi embora. O craque Iarley, que está na galeria dos ídolos do Internacional, poderia ter sido ídolo aqui também. Mas suas passagens foram efêmeras. Para ser ídolo mesmo, o tempo de permanência no clube tem de ser significativo, ou seja, na faixa de sete a dez anos no mínimo.

Rodada cheia

Hoje, quatro partidas pelo Estadual. Definição de posições. A rigor, tranquilidade para Guarany de Sobral e Barbalha. Logo em seguida, o Ferroviário que, com os seis recentes pontos conquistados, aliviou as tensões e gerou ambiente favorável na Barra a um melhor desempenho. Horizonte e Floresta estão na pior. Atlético/CE e Pacajus estão tendo de prestar muita atenção no serviço.

Vitória

O técnico Geninho reassumiu o comando do Vitória, onde estão jogadores bem conhecidos do nosso futebol. Nesse adversário do Fortaleza, dia 25 próximo, estão Thiago Carleto e Rafael Carioca, ambos ex-Ceará. Estão também Gerson Magrão, Léo Ceará e Junior Viçosa.

Adversário do Vozão

O Freipaulistano ocupa a quarta colocação no Campeonato Sergipano 2020, atrás de Itabaiana, Confiança e Lagarto. Na estreia, ganhou do Boca Junior (1 x 3). No segundo jogo, em casa, perdeu para o Confiança (0 x 1). A formação base é: 1-Andrade, 2-Jô, 3-Lídio, 4-Eron e 6-Matheus; 5-Ramalho, 7-Rhuan, 8-Acássio e 14-Victor Garcia; 11-Neto e 9-Luan. Uma incógnita no caminho do Ceará Sporting.

O técnico Anderson Batatais feliz da vida. Pegou o Ferroviário a perigo e, com duas vitórias, colocou o time numa situação confortável. No jogo passado, ele foi flagrado comendo grama. A TV mostrou. De brincadeira, o tópico ao lado. Mais uma motivo para não trocarem a grama natural por grama sintética.

Em dois momentos, vi iniciativas visando a trocar a grama natural do PV por grama sintética. Foi em 2015 e em 2016. Depois, diante da resistência, desistiram. O motivo era economizar água. Espero que agora, com ou sem chuvas, não venham novamente com essa proposta. Afinal, como Batatais iria se alimentar.