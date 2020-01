CampeonatoCearense: De volta às origens

Ano Novo, vida nova. Domingo já começa o Campeonato Cearense. Gosto desse certame, não pelo apelo de agora, mas pela tradição que o marca com o selo inicial de uma longa história. Mais de cem anos de disputa. Desses, acompanhei 62 certames. O primeiro foi em 1957. O Ceará sagrou-se campeão. Não havia a concorrência de outras competições. A televisão não havia chegado aqui. A única competição nacional era o Brasileiro de Seleções. Toda a atenção era para os campeonatos estaduais. Para mim, então com 10 anos de idade, o acanhado PV era o maior estádio do mundo. E o Campeonato Cearense equivalente a uma Champions League, ou seja, algo grandioso que eu nem sabia que existia. Hoje, compreendo a razão por que os "estaduais" lutam pela sobrevivência nas UTIs dos desenganos. Fragilizados financeiramente, tendo concorrentes como a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, debate-se contra a extinção. Gradualmente, vai perdendo a graça e a beleza. Mas resiste. Até quando, não sei. Há forte corrente que prega o fim desse tipo de disputa. Não será surpresa se, no próximo ano, a CBF mandar um recado curto e grosso: acabou.

Mesmice

De 1996 até hoje, somente Ceará e Fortaleza conquistaram o título de campeão cearense. Ceará campeão (1996, 1997,1998, 1999, 2002, 2006, 2011,2012, 2013, 2014, 2017 e 2018). Fortaleza campeão (2000, 2001, 2003,2004, 2005, 2007,2008, 2009, 2010, 2015, 2016 e 2019). Cada um conquistou 12 títulos.

Outra vez

Pelo andar da carruagem, mais uma vez Fortaleza e Ceará estão favoritos ao título deste ano que está começando. Por fora, o Ferroviário, que foi o último ganhador do título estadual, antes desses 24 anos em que Fortaleza e Ceará tomaram conta do espetáculo.

Interior

Cada vez mais remota a possibilidade de um time do interior ganhar o título estadual cearense. Reduzido a dois representantes, Barbalha e Guarany de Sobral, e com estrutura física e financeira bem inferior aos dois maiores da Capital, só mesmo uma surpresa gigantesca poderia modificar o que aí está posto. De qualquer forma, no futebol, tudo é possível.