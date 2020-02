Avaliações diferenciadas

É sabido que os campeonatos estaduais não estão servindo de parâmetro para mais nada, exceto quando os grandes se enfrentam. É verdade que times modestos às vezes complicam. Exemplos recentes: o Caucaia impôs sérias dificuldades ao Fortaleza e o Pacajus igualmente deixou no sufoco o Ceará. Os menores não ganharam, mas resistiram e em momentos foram melhores. O Ceará, hoje, em Natal, na Arena Dunas, terá a oportunidade de enfrentar o ABC, que no Batistão perdeu (1 x 0) para o Confiança e na Arena Dunas ganhou (2 x 1) do América/RN no clássico local. Também hoje o Fortaleza enfrenta Santa Cruz que no Arruda empatou (0 x 0) com o Bahia e no Rei Pelé perdeu para o CRB (1 x 0). Não há ainda nenhuma equipe com status de superioridade. Trafegam numa faixa bem próxima de virtudes e defeitos. Só no correr das competições se saberá quem terá maior potencial. Aliás, em determinadas competições, fica difícil estabelecer uma referência. As oscilações do iniciar de temporada sempre deixam incógnitas entre os competidores. Síntese: avaliação nos primeiros meses do ano não raro conduzem a equívocos e precipitações.

Qualidade

No Ceará, Ricardinho fora do time principal até que dá para aceitar, desde que quem na posição seja melhor do que ele. Agora, deixar Ricardinho no banco do time B é grave erro de percepção. Depois, o técnico Argel Fucks não sabe o motivo por que a torcida na arquibancada o chamou de burro.

Contratações

O Ceará pecou muito no ano passado nas contratações que não deram certo. Por isso mesmo, o gerente de futebol, Marcelo Segurado, acabou perdendo o emprego, mesmo o time alcançando a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tanto foi o sofrimento que a pressão da torcida fez o presidente Robinson de Castro tomar a extrema decisão.

Mesma pedra

Observo no momento a preocupação da torcida alvinegra com a qualidade de vários jogadores agora contratados pelo clube. O temor de tropeçar na mesma pedra de 2019 é visível. Como, por falta de um grito se perde uma boiada, o brado das arquibancadas ecoou forte e já produziu urticárias em Porangabuçu. Quem esteve no PV na quarta-feira passada dimensionou melhor o problema.

Rogério Ceni continua insuperável no Fortaleza. Mesmo sem as contratações que tanto pediu, já alcança os primeiros resultados positivos, como, por exemplo, a liderança do campeonato local. Imagino como ficará o seu prestígio se vencer o Independiente em Buenos Aires.

A arbitragem mundial, com ou sem VAR, precisa de padrão. O francês Jérôme Brissard aplicou amarelo em Neymar pela lambreta. Já há um vídeo em que o árbitro Héber Roberto Lopes deu amarelo no jogador do Cruzeiro que, revoltado pela lambreta que levara, atingiu Neymar.