Atitude humanitária da presidente do Atlético/CE

Numa rápida avaliação, lembro que até a década de 1960 predominou o machismo no futebol. Era coisa para homem. Mulher nos estádios nem pensar. Mas, aqui em Fortaleza, duas mulheres quebraram as correntes desse preconceito 10 anos antes. Na década de 1950, Dona Chaguinha, torcedora do Ceará, e Dona Filó, torcedora do Ferroviário, chegavam juntas ao PV. E eram queridas e respeitadas. Guardo delas as melhores lembranças. Depois as mulheres foram ganhando espaço em todos os segmentos. E vencendo. E provando competência. Agora mesmo a presidente do Atlético/CE, senhora Maria Vieira, demonstra superior habilidade na condução da equipe, máxime nesta crise provocada pelo novo coronavírus. Ela manteve o grupo, arcando com o pagamento em dia de todas as obrigações. Claro que há o respaldo do proprietário Ari Silva, que joga no futebol russo. Entretanto, todas as tomadas de decisão são feitas por ela. Ontem, quando de uma entrevista ao programa “A Grande Jogada” (TV Diário), Maria Vieira a todos encantou pelo conhecimento e sensatez. Revelou elevada sensibilidade na abordagem de todas as questões.

Diálogo

A presidente Maria Vieira mostrou como conversou com os atletas a respeito dos problemas. Em contato permanente com o proprietário Ari Silva, ficou posto que há lastro para segurar a situação, mesmo não se tendo ainda ideia sobre o retorno das atividades. Habilidosa, ganhou a confiança e o respeito dos comandados.

Retorno

Revelando extrema responsabilidade, Maria Vieira só admite o retorno aos trabalhos quando houver total garantia que o grupo não estará exposto à contaminação coletiva. Disse que o teste negativo pode ser enganador, pois, se dia seguinte o atleta contrair a doença, passará em seguida aos companheiros.

Vida

“Prioridade é a vida”, diz Maria Vieira. E assim, nessa visão humanitária, conduz o clube com os devidos cuidados no tocante à preservação da saúde dos atletas e funcionários. Daí, os merecidos elogios que lhe faço agora. Não vi no Brasil nenhuma equipe média atacar esta crise, usando a perspicácia que a senhora Maria Vieira vem adotando até agora.

Sem alarde, as decisões de Ari Silva e Maria Vieira estão trazendo paz e segurança aos integrantes do Atlético-CE. Ari, que continua atuando com destaque no futebol da Rússia, tem mantido louvável esforço pessoal para não interromper suas metas no Atlético.

Ari é um vencedor. Campeão cearense pelo Fortaleza em 2005. Campeão holandês pelo Az Alkmaar em 2008/09. Campeão russo pelo Lokomotiv Moscou 2017/18. Após obter nacionalidade russa, foi convocado e atuou pela Seleção da Rússia.