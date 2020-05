As vantagens ficam com Fortaleza e Ceará

Quando o Campeonato Cearense 2020 começou, os dois maiores rivais foram mais uma vez apontados como favoritos para a conquista do título. As condições financeiras, a qualidade do elenco e as estruturas de ambos revelavam já ali ampla vantagem sobre os concorrentes. Na bola rolando, o Ceará andou vacilando, mas depois reagiu. De repente, veio a paralisação com o tsunâmi do coronavírus. Confesso que cheguei a duvidar da sequência do campeonato. Quando vi o PV, perto da minha casa, transformado em hospital de campanha, criei um cenário devastador, já pela corrente de pânico e desespero dos pacientes que eram levados para lá. Agora, com um pouco de melhora no controle da contaminação, os clubes recebem autorização para o retorno aos treinos. E logo vem igualmente a informação de que apenas Ceará e Fortaleza reúnem condições para a retomada. Assim, intensifica-se a ideia de que os dois devem chegar à decisão do certame, haja vista a fragilidade dos demais concorrentes. Está explícito que Ferroviário, Atlético, Barbalha, Guarany de Sobral, Pacajus e Caucaia terão dificuldades mais significativas porque todos enfrentam acentuada crise financeira. Situação que se repete.

Rapidez

Outro detalhe que deixa em vantagem os dois maiores rivais é a rapidez com que haverá o afunilamento da competição. Quem começou a treinar primeiro terá a vantagem de uma melhor resposta em campo, pelo menos teoricamente. Além disso, não haverá espaço para os retardatários tirarem a diferença.

Qualidade

O Ferroviário, que tem qualidade técnica para preparar alguma surpresa, haja vista a reação empreendida quando Anderson Batatais assumiu, já anunciou a falta de condições para voltar aos trabalhos na segunda-feira. Não voltando, sofrerá as naturais consequências diante dos que puderam se organizar melhor.

Zebra

Pelo visto, só mesmo uma zebra monumental afastará a taça de campeão das mãos de um dos dois maiores rivais. Se der um outro campeão, que não Ceará ou Fortaleza, será uma surpresa própria das coisas inexplicáveis do futebol porque contrariará a lógica. Como dizem alguns que futebol não tem lógica, resta aguardar para ver o que vem por aí.

Não sei, no momento, qual a situação do Atlético Cearense. Quando entrevistamos a presidente do clube, senhora Maria Vieira, fiquei otimista. Ela deu um baile de conhecimento. E, com o apoio do Ari, dono do time, tinha a situação sob controle, inclusive na parte financeira.

Dois meses já se passaram. Há os limites. É claro que não dispõe de suporte para arcar com tudo sem parcerias e receitas especiais. De qualquer forma, é uma equipe organizada. Mas, com relação às posições de Ceará e Fortaleza, grande também é a desvantagem que tem.