As responsabilidades dos novos narradores esportivos

Antero Neto, Dênis Medeiros, Jota Rômulo. Jovens e ótimos narradores com quem trabalho na Verdinha. É a turma que vai tomando conta do pedaço. Eles estão dando continuidade a uma história que começou na década de 1940. A rigor, passei a acompanhar as transmissões de futebol em 1956. Eu tinha nove anos. Meus preferidos na época: narrador Jaime Rodrigues e o comentarista Afrânio Peixoto. Nove anos depois, por essas voltas que a vida dá, estava eu sendo contratado pela Rádio Uirapuru, na época dirigida exatamente por Afrânio Peixoto, de quem guardo as melhores recordações. Em 1970, já na Rádio Dragão do Mar, fiz uma narração em dupla com Jaime Rodrigues. Hoje esse tipo de narração não existe mais, ou seja, cada narrador ficava com a metade do campo. A história da narração esportiva cearense precisa ser contada. A atual geração de desportistas certamente nem ouviu falar de Ivan Lima, dono da voz mais bonita dentre todos os narradores de futebol do Brasil. E não estou exagerando. Conheci pessoalmente os monstros sagrados da narração esportiva brasileira: nenhum tinha o vozeirão do Ivan.

Primeiros contatos

Quando cheguei à Rádio Uirapuru, em 1965, Júlio Sales era o titular. Julinho me ensinou muito. Cid Carvalho, notável profissional, passou a ser comentarista. Lá conheci os narradores José Cabral, José Monteiro e Vilar Marques. Posteriormente, Bonifácio de Almeida e Moésio Loyola. Ivan Lima tinha ido trabalhar em Pernambuco.

Novos desafios

Em 1968 fui para a Rádio Dragão do Mar, levado pelo comentarista Paulino Rocha. Gomes Farias era o titular. Peter Soares, o segundo narrador. Havia um jovem narrador chamado Bonavides Neto que depois buscou outra opção. De São Paulo veio um narrador chamado Luciano Silva, que depois foi trabalhar no Maranhão.

Outros nomes

João Ramos, José Eudes, Wilson Machado e Oliveira Ramos foram narradores da Ceará Rádio Clube. Depois, já nos anos 1970, chegaram Halmalo Silva, Chico Gadelha e Guilherme Pinho. Quem me levou, nessa época, para a emissora dos Diários Associados foi o Halmalo Silva. Lá fiquei até 1981, quando fui contratado pela Rádio Verdes Mares.

Essas pequenas reminiscências podem ser trabalhadas com melhor precisão pelo pesquisador Eugênio Fonseca, que é seguidor de Airton Fontenele, Alfredo Sampaio e Nirez. Quem tem muitos dados sobre rádio, televisão e jornais do Ceará é o escritor Roberto Ribeiro.

Amanhã contarei fatos sobre a primeira cobertura esportiva feita por uma equipe cearense direto da Europa. Foi em 1989, jogo Itália 0 x 1 Brasil, no Estádio Renato Dall’Ara em Bologna, cidade onde está a primeira Universidade do mundo.