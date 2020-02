As lições da derrota em Buenos Aires

A mais constante indagação que ouvi após a derrota do Leão do Pici em Avellaneda foi: dá para o Fortaleza reverter a situação aqui? Resposta simples: dá. O Independiente tem seus valores, mas nada que o coloque num patamar superior ao Fortaleza. O campeão cearense gerou mais oportunidades claras de gol do que a equipe argentina. Se isso aconteceu lá, por que razão não pode acontecer aqui? Notei o Independiente com futebol mais vertical, mais agudo. Também notei o melhor preparo físico deles. Esses fatores devem ser analisados pelo técnico Rogério Ceni, visando a neutralizá-los na próxima partida, no dia 27 de fevereiro, na Arena Castelão. Outro ponto importante a ser estudado pelo treinador é a elevada perda de oportunidade de gols. O próprio Osvaldo, a despeito da magnífica atuação, perdeu ótima chance. Também David, Romarinho e Gabriel Dias desperdiçaram significativas oportunidades. Não é admissível desconforto assim, principalmente para quem tem no banco especialistas em fazer gols como Edson Cariús e Wellington Paulista. No jogo de volta, o Fortaleza terá a obrigação de assinalar pelo menos um gol. Não haverá, pois, como entender especialistas no banco.

Hoje, o Ceará enfrenta o Bahia no Castelão. Melhor momento para examinar o que mudou com a chegada do técnico Enderson Moreira. Na vitória diante do Bragantino, no Pará, houve uma série de fatores que impediu a produção de um futebol mais qualificado. O gramado irregular do Diogão e o horário do jogo foram obstáculos que complicaram muito.

Há, entre os jogadores contratados pelo Ceará para a temporada 2020, alguns que já terão de mostrar melhor serviço. Cito, por exemplo, Rogério, Rodrigão e Rafael Sóbis. Como chegaram com maior referência, é natural que a torcida fixe sobre eles pressão mais acentuada. Nessa parte, valerá muito o esquema que o treinador Enderson Moreira irá estabelecer nos próximos jogos.

O Guarany de Sobral enfrenta Caucaia amanhã no Estádio Raimundo de Oliveira. Como Caucaia não pontuou nesta fase e foi eliminado da Copa do Brasil, diante do São José/RS, o Bugre pode tirar proveito do momento de inquietação do adversário, que novamente mudou de treinador.