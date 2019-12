Argel e Ceni são os nomes certos

Argel Fucks e Rogério Ceni são o caminho para Ceará e Fortaleza na próxima temporada. Ceni porque conhece e montou o elenco desde o ano passado. Claro que ele tem pretensões maiores como treinador de futebol. Quer alçar voos mais altos e conquistar novos grandes títulos. Mas depois da experiência com o Cruzeiro, ele só deveria sair para um clube no qual tivesse certeza de que poderá trabalhar com tranquilidade e com carta branca.

Argel deve permanecer e montar uma nova formação alvinegra praticamente do zero. Boa parte do elenco do Vovô precisa sair. Alguns jogadores não renderam e não mostraram eficiência em um time de primeira divisão. É um elenco que não faz jus ao Ceará no patamar que está. Cabe a Argel redesenhar tudo e criar um elenco motivado pronto para encarar as competições que terá pela frente em 2020. Mas é o mesmo caso de Ceni. Vai precisar de carta branca para trazer jogadores, principalmente os que se tornarão de sua confiança.

MUDANÇA DE VERDADE

Robinson de Castro anunciou que Marcelo Segurado deixou seu cargo de gerente de futebol. De fato, Segurado foi dos pontos baixos da gestão alvinegra em 2019. As contratações não renderam na parceria com Robinson. Mas, para que a coisa funcione de agora para frente, não basta só mudar o diretor, mas contratar alguém profissional de verdade. Especialista. Como os clubes de G-8.

PRA FAZER HISTÓRIA

Temporada foi a melhor da história do Fortaleza. O time conquistou metade dos títulos que disputou. Campeonato Cearense e Copa do Nordeste entraram para o rol e a Série A rendeu vaga inédita da Copa Sul-Americana. Claro que o ano de 2020 pode não ser do mesmo jeito e reservar bem menos títulos ou até nenhum. O que não faz a temporada menor. É que este ano foi mesmo incomparável.

CONCORRÊNCIA

Athletico/PR quer levar Ceni para valer. Com a estrutura que tem, quer o treinador gerindo seu elenco e implantando um estilo mais moderno. Se o atual técnico tricolor vai aceitar ou não vai depender de como ele vai dosar a relação razão/coração. Eu apostaria que ele fica, mas há muito em jogo.

Flamengo dominará 10 de 10 premiações do futebol brasileiro neste fim de ano. Também, não tem como ser diferente. Com Jorge Jesus e Gabigol comandando a equipe, a garantia de sucesso era certa. Agora, para o ano, só o título do Mundial de Clubes para coroar o trabalho.

Decepção nacional fica por conta do Cruzeiro. Desorganização dentro e fora de campo, desmandos de jogadores e gestão complicada levaram a Raposa ao rebaixamento. Com menos dinheiro, o clube precisará se reinventar e ser competitivo na Série B sem medalhões.

*Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros