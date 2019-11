argel chega para agitar

Os ponteiros do relógio seguem passando na vida do Ceará na Série A. Não é porque o Cruzeiro tem contribuído fervorosamente para salvá-lo que o Vovô pode puxar o freio. Isso não é uma constatação, mas uma advertência clara. Ainda há nove pontos em disputa e a diferença do Alvinegro para o Z-4 continua sendo de apenas um ponto. O mínimo suficiente para ir se livrando do rebaixamento. Para ficar no Brasileirão em 2020, o Ceará precisa ir além e voltar a ganhar. A começar pelo Athletico/PR, que entrará em campo sem sete titulares. Baixas e tanto que o time cearense precisa aproveitar bem. O jeito espirituoso e vigoroso de Argel Fucks, novo técnico, pode contribuir para isso. O elenco alvinegro precisa mesmo de uma boa sacudida. E uma coisa é certa: Argel é muito bom de vestiário. Sabe como motivar um elenco abatido. Dentro das possibilidades, foi o que ele fez com o CSA, que não deve escapar da Série B, mas conseguiu uma reação que ninguém esperava.

Outras metas

Em sua primeira entrevista coletiva, Argel Fucks disse que o Ceará "é um degrau acima", quando perguntado porque deixou o CSA. De fato, se você for pensar em termos práticos, a possibilidade maior de permanência é do Vovô, que tem estrutura melhor. Mas pedir para sair após uma vitória que coloca o seu time de novo na briga contra o descenso não caiu bem.

Ceni faz certo

O Fortaleza conseguiu chegar bem na tabela de classificação graças ao perfeccionismo e ao jeito metódico de Rogério Ceni. E aqui, eu deixo claro que estou falando de esquema tático e de treiná-lo exaustivamente. Porque é claro que a qualidade técnica dos jogadores em campo contribui para isso. Esse metodismo do treinador faz com que o elenco vá pensando passo a passo, sem que misture objetivos por mais que eles existam em paralelo. Exemplo maior é o caso de ainda ter chances de rebaixamento e, ao mesmo tempo, já integrar o grupo da Copa Sul-Americana.

Jogo-chave

E não é que o Fortaleza chegou para uma possível briga por Libertadores. Para a situação ser real de fato, ainda é preciso uma vitória contra o Goiás. Tudo depende deste confronto. Se o resultado for positivo, Ceni vai pras duas últimas rodadas com um discurso aguerrido para os seus jogadores.

Técnico Luan Carlos foi lembrado na procura da diretoria alvinegra por um novo técnico, após a demissão de Adilson Batista. Pelo menos, no campo especulativo. Deu Argel Fucks, mas é bom ver o trabalho reconhecido de um jovem treinador que tem estudado muito para se destacar.

Saiu a tabela da Copa São Paulo de Futebol Junior 2020. Para esta edição, Atlético, Ceará e Fortaleza são os representantes cearenses. Olhando os grupos, não dá pra falar com certeza se os nossos times estão em chaves mais fracas ou mais fortes. Afinal de contas, no futebol de base sempre tem o fator surpresa.

* Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros