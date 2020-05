Alemanha dá a volta por cima primeiro

O mundo inteiro tem mesmo que aplaudir o povo alemão. É incrível o poder de recuperação desse país. Certamente temperado pelas agruras das guerras, aprendeu a ser solidário, coeso, máxime nos momentos mais difíceis. E assim, mais que todos, tem maior poder de superação, pouco importado o tamanho da adversidade. A Alemanha, após ter sido destruída pela guerra, esquartejada e dividida entre as nações vencedoras do conflito, ressurgiu imponente nas últimas décadas. E hoje já é a mais forte economia da Europa. No futebol, em 1954, apenas onze anos depois do fim da II Guerra Mundial, os alemães surpreenderam o mundo. Na final da Copa da Suíça, após estar perdendo por 2 a 0, a Alemanha Ocidental (o país ainda estava dividido) ganhou de virada (3 x 2) da favorita Hungria, que tinha jogadores fantásticos como Kocsis, Hidegkuti, Puskas, Czibor e Toth. Na primeira etapa dessa mesma Copa, a Hungria goleara a Alemanha por 8 a 3. A Hungria tinha sido campeã olímpica de 1952 em Helsinque. Mas foi a Alemanha de Hermut Rahn, Max Morlock, Ottmar Walter, Fritz Walter e Hans Schaefer que conquistou a Taça Jules Rimet e deu a volta olímpica em Berna.

Finais

Hoje, a Alemanha é o país que mais vezes disputou finais de Copa do Mundo. Ganhou quatro: 1954, 1974, 1990 e 2014. Foi vice-campeã em quatro: 1966, 1982, 1986 e 2002. Portanto, disputou oito finais. O Brasil disputou sete. Ganhou cinco: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Foi vice-campeão duas vezes: 1950 e 1998.

Única

A Alemanha é a única seleção europeia que conquistou Copa do Mundo na América: 2014 no Brasil, quando derrotou a Argentina (1 x 0) no Maracanã. E teve a oportunidade de golear o Brasil (1 x 7), maior derrota brasileira em Copa do Mundo. E fez do atacante Klose o maior artilheiro das Copas (16 gols), superando Ronaldinho (15 gols).

Vanguarda

É notória a eficiência da Alemanha em todos os níveis. Pode até ter havido precipitação neste retorno ao futebol, quando o mundo todo ainda vacila diante da força letal do coronavírus. Nesta parte, ainda é preciso esperar um pouco. Só o tempo dirá. Mas não deixa de um ser um passo à frente de todos os demais países.

Muitos os craques que a Alemanha deu para a história do mundo do futebol. Eu creio que o maior deles foi Franz Beckenbauer, campeão mundial como jogador (1974) e como treinador (1990). Depois, craques como Klinsmann, Rummenigge, Klose (polonês, mas naturalizado alemão) também foram marcantes.

Outros mais foram dados ao mundo pelo selecionado alemão, igualmente importantes: Uwe Seeler, Helmut Rahn, Matthäus, Gerd Müller, Fritz Walter, Paul Breitner, Sepp Maier, Oliver Kahn, Pierre Littbarski, Rudi Vöeller, Oliver Bierhoff, Andreas Brehme, Philipp Lahm, Schweinsteiger...