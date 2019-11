Adilson paga pelo medo de atacar

O técnico Adilson Batista cometeu o seu maior erro à frente do comando do Ceará. Entre as suas muitas experiências dentro das partidas, a retirada de Thiago Galhardo, no intervalo do confronto com o Flamengo, tirou a possibilidade do Vovô de arrancar, ao menos, um ponto contra o atual campeão brasileiro da Libertadores. Explico: como se está ganhando de uma equipe que é, de longe, a melhor do campeonato, após o elenco principal ter passado dois dias festejando, e se retira o jogador-referência do ataque? E pior, chama para o seu campo de defesa um time que já soma 84 pontos em uma competição de 38 rodadas. Esse foi o erro fatal. Depois que o Ceará levou a virada, já era impossível reagir diante da pressão criada vinda do adversário e das arquibancadas lotadas. Daí, foi só questão de tempo. A goleada se criou e com justiça. Diante de um time que se acovardou, o Flamengo pintou e bordou, mesmo sem ter os seus jogadores em pleno vigor físico. Mais uma vez, Adilson Batista pecou pelo medo de querer atacar. E um medo que não se justifica no momento ruim pelo qual a equipe vive. O Ceará não aprendeu mesmo com os erros de 2018.

Pode ser dia de festa

O Fortaleza pode se livrar de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento, por mínima que seja, hoje, diante do Santos, na Arena Castelão. Para o Leão do Pici, um feito mais do que merecido. Sob o comando de Rogério Ceni, o time fez uma campanha dentro do previsto e está se salvando porque fez bem o dever de casa. Venceu quem precisava vencer na maioria das vezes. Um triunfo já sacramenta tudo.

Sul-Americana

Para além da permanência na Série A, com a mesma vitória, o Tricolor pode dar um passo e tanto para disputar a Copa Sul-Americana em 2020. Seria a estreia do time na competição internacional, já disputada pelo Ceará em 2011. Na época, o Vovô foi eliminado pelo São Paulo, na primeira fase.

Dia de consagração

O dia pode ser importante na corrida da artilharia de Wellington Paulista. O atacante, que é o 3º artilheiro do Brasileirão, pode aumentar sua marca diante do Santos e, quem sabe, encostar em Bruno Henrique, do Flamengo.

Ceará e Fortaleza entraram com recursos para que não cumpram a punição de jogar com os portões fechados ainda na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. STJD tem até amanhã para responder se acata ou não. Fato é que os jogos de Leão e Vovô contra Santos e Athletico/PR, respectivamente, terão torcedor na arquibancada.

Neymar está na mira da União, que está cobrando R$ 88,1 milhões do atacante na Justiça. Os valores se referem à autuação da Receita Federal em razão de supostas irregularidades em negócios do jogador e de sua família, entre os anos de 2011 e 2013, incluindo a transferência para o Barcelona. Mais uma polêmica para o atacante.

*Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros