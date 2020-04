A poderosa força das recordações no futebol

No programa A Grande Jogada (TV Diário) o apresentador Antero Neto abriu uma janela para o passado. Os telespectadores solicitam lances inesquecíveis de seus clubes ou ídolos. Viagens pelo túnel do tempo, resgatando momentos emocionantes de fatos que entraram para os anais da história. Um torcedor pediu o gol de Rinaldo, o do título de 2007 sobre o Icasa. Rinaldo recebe primoroso lançamento de Rogerinho. Aplica vários dribles no zagueiro Lopes e vai deixar a bola na rede do Verdão. Em outra edição, um telespectador pediu o gol de Vinícius que deu o título de campeão ao Ceará em 2006 numa disputa final com o Fortaleza. Vinícius recebe a bola de Aleluia, avança pela direita e dispara um canhão indefensável para Maizena. Um outro torcedor do Fortaleza pediu a defesa de Fabiano, que garantiu o tetracampeonato ao Fortaleza em 2010, numa decisão de pênaltis com o Ceará. Um torcedor alvinegro pediu o lance em que Sérgio Alves sofreu pênalti na decisão da Copa do Brasil de 1998 no Estádio Olímpico. O árbitro não marcou e o Ceará não teve a chance do empate que lhe garantiria o título. Tudo parece que foi ontem.

Saudosista

Eu gosto de relembrar essas coisas do futebol. De repente, um papo com o lateral-direito Amaral que conheci quando ele despontou nas bases do Fortaleza em 2005. Daí para a Seleção Brasileira sub-20, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Las Palmas da Espanha e outros clubes de expressão.

Destino

Nos vídeos mostrados nessa janela do passado, houve lances com o Lúcio Bala, Maizena, Tatu, Aleluia, Fabiano, Rinaldo, Vinícius, Fumagalli, Rogerinho, atletas que deixaram a marca de seus talentos nos gramados cearenses. Alguns eu sei onde estão. Outros foram embora, certamente para suas cidades de origem.

Lúcio Bala

Num dos lances do passado, aparece em ação Lúcio Bala, que foi campeão pelo Fortaleza em 2004 e 2005. Jogou no Ceará em 2008. O auge de sua carreira foi no Flamengo em 1997, Santos 1998/1999, Cruzeiro e Botafogo. Encerrou a carreira no Alvorada, de Tocantins, sua terra natal, onde mora e tem uma escolinha.

Que time tirará vantagem maior com a atual paralisação dos campeonatos? Taí pergunta de difícil resposta. Essa paralisação é diferente de tudo o que já aconteceu no futebol mundial. Os times retornarão ao batente, mas sem pré-temporada. Em outras palavras: retorno sem aquecimento.

Teoricamente levará vantagem quem tem melhor formação e vinha bem definido nas opções táticas. Mas isso é muito subjetivo. Como cada jogador se cuidou? Quem estará em melhor forma física. Quem retomará primeiro o ritmo de jogo? Tudo isso terá grande influência no retorno.