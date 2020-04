A passarela que leva ao PV

A Deusa da Minha Rua, música composta por Nilton Teixeira e Jorge Faraj, foi eternizada pelo cantor Sílvio Caldas, em 1939. Hoje, a minha rua é que é uma deusa. A Rua Padre Francisco Pinto é privilegiada porque é passarela para o PV. Pelé, num carro do Corpo de Bombeiros, desfilou por ela em 1959. Bellini, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Julinho, Wilson Piazza e outros grandes ídolos também passaram por ela. Na Copa das Confederações (2013) e na Copa do Mundo (2014), notáveis astros do futebol mundial fizeram o mesmo trajeto. Neymar teve ali seu nome gritado em coro até o ônibus chegar ao estádio. Na década de 1950, o Ferroviário teve lá sua sede. Enfim, privilégio de poucos. Agora, porém, a rua assume outra condição. Transforma-se em passarela do socorro. Para muitos, o corredor da salvação. O Presidente Vargas virou hospital de campanha. Os craques agora são médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e demais profissionais da saúde. Eles têm pressa para curar.

A Sede

O Ferroviário, como sua sede não ficava tão distante do PV na Rua Padre Francisco Pinto, o time, não raro, passava em fila indiana na direção do estádio. Foi aí que vi de perto a famosa dupla de zaga, Manoelzinho e Nozinho. Também faziam parte Aldo, Macaco, Pacoti, Zé de Melo, Macaúba...

Procissão

Pela Rua Padre Francisco Pinto passam as procissões da Igreja dos Remédios. Há alguns anos, sob orientação do saudoso Padre Hermano Mestron. Agora, sob orientação do Padre Silvio Mitozo. Há poucos dias, houve a passagem do Santíssimo. Ato de fé que, nesse instante de apreensão, levou aos cristãos o encorajamento.