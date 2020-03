A magia e o poder dos devaneios

Ontem, acordado, tive um sonho. Um sonho bom. De repente, nada de quarentena. Lá estava eu, cheio de gás, numa cabine do PV. Sim, nada de Arena Castelão, que eu detesto. Era no PVzinho de açúcar, aconchegante, onde os torcedores ficam misturados como nos velhos tempos. Os sonhos são fantásticos porque juntam num tempo só gerações e gols de tempos diferentes. Aí me peguei narrando o gol de Gildo, que eu mesmo narrara naquela histórica virada (3 x 2) sobre o Remo, no PV, em 1969, pelo Norte/Nordeste. Na sequência dos devaneios, eu me vi narrando o gol de Clodoaldo, que em 2005, tirou do Icasa um título praticamente ganho pelo Verdão do Cariri. Esse gol de Clodô foi no Estádio Castelão, mas eu estava narrando no Estádio Presidente Vargas. É o poder do sonho que muda de estádio sem perder a graça das manifestações coletivas. Tenho meus encantos pelo PV por motivos óbvios. Lá, no ano de 1956, vi pela primeira vez um jogo de futebol. O PV foi o "Maracanã" da minha infância. Lá conheci grandes ídolos que não tinham as frescuras de hoje. Incrível como, às vezes, os sonhos são mais reais do que a realidade. Voltei ao tempo presente: quarentena, medo do vírus... Mas dá para imaginar a festa quando a vida voltar ao seu curso normal.

Reabertura

Em 2011, eu tive a felicidade de dar o pontapé inicial na reabertura do PV, que passara por profunda reforma, sob o comando do então secretário de esporte e lazer da Capital, professor Evaldo Lima, hoje vereador.

O convite me foi feito pela prefeita Luizianne Lins. Foi um dia muito especial para mim porque sou vizinho do Presidente Vargas desde quando nasci em 1947.

Tourada

Um fato me intriga até hoje. Na década de 1960, houve no PV uma tourada na "Quadra Getulinho", anexa ao estádio, onde hoje fica o Ginásio Aécio de Borba. Improvisaram uma "Praça de Touros". Alguém terá registro fotográfico ou não dessa tourada? Convoco o grande pesquisador Eugênio Fonseca para descobrir isso.

Hospital

Agora o Estádio Presidente Vargas, nosso PV, segundo anunciou o prefeito Roberto Cláudio, será um hospital para atender as vítimas da pandemia do novo coronavírus. Uma adaptação emergencial que gerou polêmica entre os moradores da Gentilândia. Certamente nenhum estádio é tão a cara da cidade de Fortaleza como o PV. Quero saber como ficará após ser um hospital.